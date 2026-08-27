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Tres heridos fueron asistidos en el Marcial Quiroga con quemaduras leves

Tres personas sufrieron quemaduras durante las violentas ráfagas y están fuera de peligro. La provincia registró 42 focos activos.

Una jornada crítica sacudió a la provincia este miércoles debido a una ola de incendios propagados por las intensas ráfagas de viento Zonda. Entre las consecuencias más graves del fuego se confirmó que tres personas debieron ser trasladadas de urgencia en ambulancia al Hospital Marcial Quiroga tras sufrir quemaduras en distintas partes del cuerpo.

Fuentes médicas indicaron que las víctimas son una joven de 18 años, una niña de 6 y un hombre de 42 años. Afortunadamente, todos ingresaron con lesiones leves y se encuentran fuera de peligro, evolucionando favorablemente bajo observación médica.

El panorama provincial fue devastador. Según precisó el director de Protección Civil, Diego Morales, hasta altas horas de la noche se contabilizaron 42 frentes de fuego repartidos en departamentos como Albardón, Ullum, Caucete y 25 de Mayo. Sin embargo, el escenario más dramático se vivió en la zona sur de Pocito, específicamente en la intersección de calle Alfonso VII y calle 11. Allí, las llamas avanzaron rápidamente sobre un sector de cañaverales junto a un zanjón, destruyendo unas 12 viviendas por completo y dejando a cerca de 60 personas afectadas.

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El despliegue operativo requirió el trabajo ininterrumpido de Bomberos Voluntarios de distintos cuarteles, la Policía, Protección Civil, brigadas municipales con camiones hidrantes y el valioso apoyo de vecinos que se solidarizaron para socorrer a las familias evacuadas. Mientras se extinguen los últimos remanentes, las autoridades aguardan el avance de las pericias policiales para determinar el origen del fuego, sin descartar la posibilidad de que algunos focos hayan sido iniciados de forma intencional.

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