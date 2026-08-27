Una jornada crítica sacudió a la provincia este miércoles debido a una ola de incendios propagados por las intensas ráfagas de viento Zonda. Entre las consecuencias más graves del fuego se confirmó que tres personas debieron ser trasladadas de urgencia en ambulancia al Hospital Marcial Quiroga tras sufrir quemaduras en distintas partes del cuerpo.
Tres heridos fueron asistidos en el Marcial Quiroga con quemaduras leves
Tres personas sufrieron quemaduras durante las violentas ráfagas y están fuera de peligro. La provincia registró 42 focos activos.