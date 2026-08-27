Tres heridos fueron asistidos en el Marcial Quiroga con quemaduras leves

Fuentes médicas indicaron que las víctimas son una joven de 18 años, una niña de 6 y un hombre de 42 años. Afortunadamente, todos ingresaron con lesiones leves y se encuentran fuera de peligro, evolucionando favorablemente bajo observación médica.

El panorama provincial fue devastador. Según precisó el director de Protección Civil, Diego Morales, hasta altas horas de la noche se contabilizaron 42 frentes de fuego repartidos en departamentos como Albardón, Ullum, Caucete y 25 de Mayo. Sin embargo, el escenario más dramático se vivió en la zona sur de Pocito, específicamente en la intersección de calle Alfonso VII y calle 11. Allí, las llamas avanzaron rápidamente sobre un sector de cañaverales junto a un zanjón, destruyendo unas 12 viviendas por completo y dejando a cerca de 60 personas afectadas.