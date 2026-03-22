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Sol, ráfagas y chaparrones: el otoño debuta con un domingo de "tiempo loco"

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una mañana fresca, una tarde con ráfagas y un cierre de jornada bajo el agua.

San Juan le da la bienvenida oficial al otoño este domingo 22 de marzo con una jornada que parece decidida a mostrar todas las caras del clima en apenas 24 horas. Según el reporte oficial, el primer día de la estación otoñal ofrecerá un inicio soleado pero un final inestable que obligará a tener el paraguas a mano.

Mañana: El debut más fresco

Para quienes madruguen, el otoño se hará sentir con una mínima de 11°C. Será el momento más apacible del día, con cielo parcialmente nublado y una brisa leve del sector Norte (N) de entre 13 y 22 km/h. Ideal para disfrutar del sol matutino antes del cambio de condiciones.

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Tarde: El regreso del viento sur

Hacia la tarde, el termómetro alcanzará la máxima de 26°C, pero la calma desaparecerá. La dirección del viento rotará hacia el Sudeste (SE) incrementando su intensidad. Se esperan ráfagas que oscilarán entre los 42 y 50 km/h, marcando el ingreso de un frente que bajará la temperatura hacia el final del día.

Noche: ¿Llega la lluvia?

El cierre del domingo estará marcado por la inestabilidad. Con una temperatura de 23°C, la probabilidad de chaparrones asciende a un rango de entre el 10% y el 40%. El viento persistirá desde el sector Sur (S), manteniendo las ráfagas de hasta 50 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más baja hacia la medianoche.

Resumen del primer día de otoño:

  • Mañana: 11°C - Parcialmente nublado (Viento Norte).

  • Tarde: 26°C - Ráfagas del Sudeste (hasta 50 km/h).

  • Noche: 23°C - Probabilidad de chaparrones (Viento Sur).

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