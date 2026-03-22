Sol, ráfagas y chaparrones: el otoño debuta con un domingo de "tiempo loco"

Tarde: El regreso del viento sur

Hacia la tarde, el termómetro alcanzará la máxima de 26°C, pero la calma desaparecerá. La dirección del viento rotará hacia el Sudeste (SE) incrementando su intensidad. Se esperan ráfagas que oscilarán entre los 42 y 50 km/h, marcando el ingreso de un frente que bajará la temperatura hacia el final del día.

Noche: ¿Llega la lluvia?

El cierre del domingo estará marcado por la inestabilidad. Con una temperatura de 23°C, la probabilidad de chaparrones asciende a un rango de entre el 10% y el 40%. El viento persistirá desde el sector Sur (S), manteniendo las ráfagas de hasta 50 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más baja hacia la medianoche.

Resumen del primer día de otoño: