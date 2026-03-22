San Juan le da la bienvenida oficial al otoño este domingo 22 de marzo con una jornada que parece decidida a mostrar todas las caras del clima en apenas 24 horas. Según el reporte oficial, el primer día de la estación otoñal ofrecerá un inicio soleado pero un final inestable que obligará a tener el paraguas a mano.
Sol, ráfagas y chaparrones: el otoño debuta con un domingo de "tiempo loco"
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una mañana fresca, una tarde con ráfagas y un cierre de jornada bajo el agua.