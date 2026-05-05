Día por día: la agenda completa de la Expo Internacional San Juan Minera 2026

En paralelo, se desarrolla “Argentina Cobre”, un encuentro que reúne a referentes del sector para analizar el presente y las perspectivas del cobre en el país, incorporando variables como inversión, geopolítica, financiamiento e infraestructura.

Desde la tarde, se habilita la exposición general con recorrido por stands, exhibición de maquinaria, tecnologías y servicios, además del espacio destinado a emprendedores y productores regionales.

La jornada incluye el acto inaugural con recorrido oficial encabezado por el gobernador Marcelo Orrego, el corte de cintas y actividades como “La Noche de los Cascos”, un reconocimiento a los trabajadores mineros. El cierre será con un cóctel institucional que reunirá a autoridades y empresarios del sector.

Día 2 — Jueves 7 de mayo: minería, talento y articulación

En el marco del Día de la Minería, la segunda jornada pone el foco en el desarrollo del sector desde una mirada integral. Uno de los espacios centrales es “Minería e Industria — Talento y Articulación para el Desarrollo”, que aborda la formación, el empleo, la integración productiva y la participación de las mujeres en la industria.

También se realiza la Mesa Federal Minera, un encuentro institucional que reúne a gobernadores, funcionarios nacionales, empresas y entidades del sector para avanzar en una agenda común orientada al desarrollo, la inversión y el empleo.

Durante todo el día continúa la exposición general, junto con actividades específicas como el ciclo de tecnología alemana aplicada a la minería y presentaciones institucionales de proyectos.

La jornada culmina con el acto central por el Día de la Minería, seguido de encuentros y celebraciones del sector, incluida la cena anual de la industria.

Día 3 — Viernes 8 de mayo: formación, técnica y futuro

El último día está dedicado a la capacitación, la innovación y la proyección del sector. Se desarrollan las Jornadas Técnicas de Ingeniería de Minas y de Geología Aplicada, orientadas a la actualización profesional y al análisis de proyectos en desarrollo.

Además, se lleva a cabo el cierre de “24 Horas de Ingenio en la Minería”, una competencia interdisciplinaria en la que estudiantes trabajan sobre problemáticas reales del sector y presentan sus propuestas finales.

La agenda se completa con espacios de intercambio como el Encuentro de Emprendedores de Comunidades y el Foro de Perforistas, centrado en los desafíos operativos y la demanda laboral.

Con el cierre previsto para la noche del 8 de mayo, la Expo San Juan Minera 2026 consolida tres días de actividad intensa donde convergen negocios, conocimiento y articulación institucional, en uno de los principales eventos del sector a nivel nacional.