La Organización Mundial de la Salud (OMS) confirmó un segundo caso de hantavirus identificado a bordo de un buque en el océano Atlántico, lo que eleva a dos el número total de infecciones confirmadas, informó el operador de cruceros neerlandés Oceanwide Expeditions en un comunicado.
Confirmaron un segundo caso de hantavirus en el crucero
La Organización Mundial de la Salud (OMS) confirmó un segundo caso de hantavirus identificado a bordo de un buque en el océano Atlántico, lo que eleva a dos el número total de infecciones confirmadas.