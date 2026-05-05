Confirmaron un segundo caso de hantavirus en el crucero

El nuevo caso corresponde a una pasajera neerlandesa que falleció el 27 de abril, indicó la compañía. Alrededor de 150 personas permanecían a bordo tras la muerte de una pareja neerlandesa y un ciudadano alemán, así como después de que dos miembros de la tripulación enfermaran.

Otro pasajero con hantavirus, de nacionalidad británica, abandonó el buque y recibe cuidados intensivos en Johannesburgo, Sudáfrica.