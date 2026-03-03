El ingreso del frente frío desde el sector sur finalmente tendrá su impacto en el cierre de este martes, trayendo condiciones mucho más agradables tras el sofocante calor previo. De acuerdo a los datos meteorológicos, la jornada comenzará con una mañana fresca de 22°C, bajo un cielo parcialmente nublado y ráfagas constantes del sector Sur que oscilarán entre los 23 y 31 km/h.
Tras el viento sur, el alivio: bajó la máxima para este martes
Luego de las intensas ráfagas que marcaron el inicio de la semana, el termómetro dará un respiro a los sanjuaninos.