Tras el viento sur, el alivio: bajó la máxima para este martes

Hacia la tarde, el alivio se consolidará con una temperatura máxima estimada en 28°C, una cifra significativamente menor a la de los días anteriores. El cielo se mantendrá algo nublado y el viento rotará levemente hacia el Sudeste, manteniendo la misma intensidad. Lo más destacado de este bloque horario es la nula probabilidad de precipitaciones, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre con un clima moderado.

Para la noche, el tiempo seguirá estable con un cielo ligeramente nublado y un termómetro que descenderá hasta los 25°C. El viento volverá a soplar desde el Sur, aunque con una velocidad mucho menor, de entre 7 y 12 km/h. Sin dudas, será una jornada ideal para descansar del calor extremo antes de que el termómetro vuelva a subir en el resto de la semana.