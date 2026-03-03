"
Tras el viento sur, el alivio: bajó la máxima para este martes

Luego de las intensas ráfagas que marcaron el inicio de la semana, el termómetro dará un respiro a los sanjuaninos.

El ingreso del frente frío desde el sector sur finalmente tendrá su impacto en el cierre de este martes, trayendo condiciones mucho más agradables tras el sofocante calor previo. De acuerdo a los datos meteorológicos, la jornada comenzará con una mañana fresca de 22°C, bajo un cielo parcialmente nublado y ráfagas constantes del sector Sur que oscilarán entre los 23 y 31 km/h.

Hacia la tarde, el alivio se consolidará con una temperatura máxima estimada en 28°C, una cifra significativamente menor a la de los días anteriores. El cielo se mantendrá algo nublado y el viento rotará levemente hacia el Sudeste, manteniendo la misma intensidad. Lo más destacado de este bloque horario es la nula probabilidad de precipitaciones, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre con un clima moderado.

Para la noche, el tiempo seguirá estable con un cielo ligeramente nublado y un termómetro que descenderá hasta los 25°C. El viento volverá a soplar desde el Sur, aunque con una velocidad mucho menor, de entre 7 y 12 km/h. Sin dudas, será una jornada ideal para descansar del calor extremo antes de que el termómetro vuelva a subir en el resto de la semana.

