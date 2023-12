Sergio Miodowsky en su asunción presentó su plan integral de desarrollo

Además, Miodowsky subrayó su compromiso con el impulso de sectores clave como Turismo, Cultura y Educación. "Trabajaremos fuertemente en Turismo, Cultura y Educación y queremos darle aval ministerial a la escuela e oficias," afirmó.

El flamante intendente también anunció el inicio de obras el próximo lunes en diferentes zonas del municipio. Entre ellas se encuentran trabajos de cordón, cuneta y portales en calles Comandante Cabot y Sarmiento, así como proyectos de iluminación en la zona de Marquesado.

"Trabajaremos firmemente en el rubro comercio para darle impronta y apoyaremos a quienes quieran invertir en Rivadavia," agregó Miodowsky, enfocándose en impulsar el crecimiento económico y la inversión en el municipio.

En el ámbito social, el concejal anunció la colaboración con el Ministerio de Familia para implementar programas de contención a los vecinos, destacando su compromiso con el bienestar de la comunidad.

"Se mantendrán las 4 secretarías y necesito que los vecinos me acompañen. Yo seré un trabajador que brindará lo mejor," concluyó Sergio Miodowsky, instando a la participación activa de la comunidad en la construcción de un futuro próspero para Rivadavia.

El discurso completo:

ara empezar quiero agradecer a Dios por tantas bendiciones que me ha dado en la vida y ser Intendente de Rivadavia es una de esas que llena mi corazón.

Quiero agradecer a mí familia: mis padres Samuel y Pola que me enseñaron lo que sé, gracias por estar siempre conmigo! A mi hermana Romina por ser incondicional, a mis amigos, mis primos, mis tíos, gracias infinitas! A Victoria y Santi quienes incondicionalmente me acompañan, sostienen y me bancan en la vocación de servir.

Muchas gracias Marcelo Orrego por tu amabilidad generosidad y confianza. Se que serás un gran gobernador y que vas a concretar proyectos muy lindos para rivadavia.

Gracias Fabian Martín mi querido amigo y gran compañero todos estos años! Ha sido un gran honor para mi acompañarte estos ocho años de gestión. Rivadavia siempre será tu casa y te deseamos el mejor de los éxitos.

Muchas gracias querida Nancy Picón diputada nacional y gracias Juan Cruz Córdoba diputado departamental, ustedes junto a Maru Lazcano, diputada provincial, tarabajaran incansablemente por el bienestar de todos los rivadaviencies y de todos los sanjuaninos.

Gracias a todos los intendentes, diputados, concejales, ministros y demás funcionarios.

Gracias vecinos por haberme dado la confianza para que hoy esté acá. Gracias a las fuerzas vivas del departamento, a las uniones vecinales, a los centros de jubilados y a los clubes entre otros.

Gracias a esa militancia tan activa y que tanto sabe de lucha y esfuerzo, sin ustedes nada de esto sería posible.

Soy Sergio Miodowsky, el mismo que se crió desde 1982 en el barrio jardín policial y compartió tantas tardes de bicicleta y fútbol en la plaza con Hugo, German, Juan Pablo, Roberto, Mauricio y muchos más.

El mismo que recibió los consejos de Mirtha, Isabel, Betty y el resto de las vecinas cuando salían a regar la vereda.

Ese Sergio inquieto, que vendía golosinas, encendedores y zapatillas a todos sus conocidos.

El Sergio que hacía barquitos en la acequia de la quebrada de Zonda cuando iba con la familia a comer un asado los fines de semana.

Gracias a esa niñez, supe que mi vida estaría destinada tarde o temprano a servir a mi departamento. Pasaron los años, me eduqué y me volví emprendedor, con el tiempo el emprendedor creció y se transformó en empresario automotriz.

En la actividad privada entendí el valor de la dedicación, que nada llega fácil en la vida sin esfuerzo y que la palabra empeñada vale y nos hace mejores personas. Aún así, sentía que debía hacer algo más para devolverle a mi departamento todo lo que me había dado.

Es así que comencé a dar los primeros pasos en politica en el año 2007 y al tiempo conocí a Fabián. Éramos más jóvenes y con más pelo.

Trabajamos arduamente y llegó el 2011 cuando ingrese como concejal. Con 29 años, sin prisa pero sin pausa, seguimos junto a Fabián construyendo el Rivadavia que soñábamos.

Es así que en el 2015 lo acompañe como diputado departamental y tuvimos el honor y la dicha de poder administrar finalmente los destinos departamentales.

Trabajamos mucho y sentamos los cimientos del Rivadavia que tanto anhelamos, un departamento limpio y ordenado que creció poblacionalmente, donde el turismo, la cultura, el deporte y el comercio encontraron su lugar.

Así llegó el 2019, donde los vecinos nuevamente nos brindaron su confianza y pudimos dar un nuevo paso en la búsqueda de ese objetivo y gracias a la solidez de este proyecto es que un hijo de esta tierra se convirtió en Vicegobernador de la provincia y quien les habla en Intendente.

Este intendente va a continuar bajo los principios de un gobierno transparente, eficiente, sustentable y participativo, buscando acuerdos en pos del bien común, dejando de lado peleas estériles que no conducen a nada.

Hoy más que nunca es el momento de unir fuerzas, de construir puentes y de forjar un destino común. Me comprometo a ser un Intendente presente, a trabajar sin descanso por el bienestar de todos los habitantes.

Confío en que con su apoyo y colaboración lograremos convertir nuestros sueños en realidad. Rivadavia será una ciudad llena de oportunidades para los que vivimos aquí y para todos aquellos que quieran venir.

Gracias por su confianza, por creer en este proyecto y por ser parte del cambio. Dios los bendiga y que el futuro de Rivadavia será el reflejo del compromiso y unidad que hoy hemos sellado aqui.

Más juntos y unidos que nunca sigamos transformando Rivadavia.