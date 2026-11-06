El papa León XIV llega a Uruguay antes de su arribo a la Argentina

León XIV será el segundo pontífice en visitar Uruguay, un país laico. Juan Pablo II estuvo en dos ocasiones en el país, en 1987 y 1988.

Su viaje servirá de antesala de su esperada visita a la Argentina que se desarrollará entre el domingo y el miércoles antes de emprender la última etapa de su periplo en Perú, país donde fue obispo de Chiclayo. Prevost tiene doble ciudadanía estadounidense y peruana.

“Es esperado con mucha expectativa, pero su visita no tiene un significado político, como se habla en la Argentina. Cuando el papa llegue a la Plaza Independencia, en el centro de Montevideo, lo recibirá el presidente Yamandú Orsi junto a todos los exmandatarios vivos, dijo a TN el politólogo y escritor uruguayo Alfonso Lessa.

Allí estarán Julio María Sanguinetti (1985/90 y 1995/2000), Luis Alberto Lacalle Herrera (1990/1995) y Luis Lacalle Pou (2020/2025) junto a representantes de todo el arco político nacional.

Uruguay es considerado el país menos religioso de Sudamérica. Según encuestas, solo el 39% de la población se declara católica y un 14% de otras religiones cristianas.

“Este es un país muy particular, de una larga tradición laica desde principios del siglo XX”, indicó Lessa.

Cuál es la agenda de León XIV en Uruguay

El viaje de Prevost a la región estuvo rodeado de una enorme incertidumbre después de la operación a la que fue sometido el 13 de octubre en la clínica Gemmeli de Roma para extraele un tumón maligno de un pulmón.

Cuatro días después fue dado de alta. Los médicos que lo atienden finalmente lo autorizaron a viajar.