La Finalissima entre la Selección Argentina y España tiene sede confirmada

image

Hasta hace unas semanas, la posibilidad de disputar este encuentro parecía complicada por el ajustado calendario internacional. Sin embargo, con la Selección argentina ya clasificada al Mundial 2026, y con España encaminada a sellar su boleto en las Eliminatorias europeas, la ventana FIFA de marzo aparece como el momento ideal para concretar el cruce.

Además del componente deportivo, la elección de Qatar responde a varios factores: el clima favorable en esa época del año, la cercanía para los futbolistas que militan en Europa y el interés del propio Gianni Infantino, presidente de la FIFA, en mantener al país árabe como sede de eventos internacionales.

Lionel Messi volverá al lugar donde besó la Copa del Mundo

image

Para la Scaloneta, será una oportunidad especial: volver al mismo estadio donde Lionel Messi levantó la Copa del Mundo en diciembre de 2022. Y, a la vez, medirse con uno de los grandes candidatos al título en la próxima cita mundialista.

Mientras tanto, el seleccionado de Lionel Scaloni tendrá acción antes del cierre del año: jugará un amistoso ante Angola el viernes 14 de noviembre en Luanda, la capital del país africano. El horario aún no fue definido, pero se estima que se disputará en horario nocturno local, debido a la diferencia de cuatro horas con Argentina.