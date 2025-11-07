Un triple choque se registró durante la siesta de este viernes 7 de noviembre en una de las esquinas más transitadas de la Capital sanjuanina, generando demoras y preocupación entre los automovilistas. El hecho ocurrió en la intersección de calles España y San Luis, donde un Peugeot 308, un Chevrolet Prisma —que funcionaba como remis— y un Chevrolet Corsa estacionado terminaron colisionando.
Triple choque en pleno centro sanjuanino por una falla en el semáforo
El siniestro ocurrió en la esquina de España y San Luis. Tres vehículos terminaron involucrados y, por fortuna, no hubo heridos de gravedad.