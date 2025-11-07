"
Triple choque en pleno centro sanjuanino por una falla en el semáforo

El siniestro ocurrió en la esquina de España y San Luis. Tres vehículos terminaron involucrados y, por fortuna, no hubo heridos de gravedad.

Un triple choque se registró durante la siesta de este viernes 7 de noviembre en una de las esquinas más transitadas de la Capital sanjuanina, generando demoras y preocupación entre los automovilistas. El hecho ocurrió en la intersección de calles España y San Luis, donde un Peugeot 308, un Chevrolet Prisma —que funcionaba como remis— y un Chevrolet Corsa estacionado terminaron colisionando.

De acuerdo a los primeros datos, el semáforo del cruce presentaba un desperfecto: las luces verde y amarilla funcionaban con normalidad, pero la roja no encendía. Esta falla habría llevado al conductor del Peugeot 308 a creer que el sistema estaba fuera de servicio y a continuar la marcha sin detenerse.

Al mismo tiempo, el Chevrolet Prisma circulaba por calle San Luis con luz verde, lo que derivó en el impacto entre ambos vehículos en plena bocacalle. El golpe provocó que uno de los autos se desplazara e impactara contra el Corsa, que se encontraba estacionado sin ocupantes.

El vehículo estacionado fue el más afectado, con importantes daños materiales, aunque no hubo personas heridas. Hasta el momento, el propietario del auto no se había presentado en el lugar.

Personal policial y de tránsito trabajó en la zona para ordenar la circulación y labrar las actuaciones correspondientes. La UFI Delitos Especiales intervino para determinar las responsabilidades y las causas del siniestro, que volvió a exponer la peligrosidad de los cruces con semáforos defectuosos en la capital provincial.

