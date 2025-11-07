Triple choque en pleno centro sanjuanino por una falla en el semáforo

De acuerdo a los primeros datos, el semáforo del cruce presentaba un desperfecto: las luces verde y amarilla funcionaban con normalidad, pero la roja no encendía. Esta falla habría llevado al conductor del Peugeot 308 a creer que el sistema estaba fuera de servicio y a continuar la marcha sin detenerse.

Al mismo tiempo, el Chevrolet Prisma circulaba por calle San Luis con luz verde, lo que derivó en el impacto entre ambos vehículos en plena bocacalle. El golpe provocó que uno de los autos se desplazara e impactara contra el Corsa, que se encontraba estacionado sin ocupantes.