"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Policiales > celular

Pidieron un cigarro, robaron un celular y fueron directo al Penal de Chimbas

Daiana Rita y Jesús Marcelo Escobar Echegaray fueron condenados a un año de prisión efectiva por robarle el celular a un hombre en la Plaza del Barrio Neuquén, en Rawson.

En las últimas horas, la Justicia de San Juan condenó a un año de prisión efectiva a Daiana Rita Escobar y Jesús Marcelo Escobar Echegaray, hermanos con antecedentes penales, por un robo cometido en el departamento Rawson. Ambos fueron trasladados al Servicio Penitenciario Provincial, donde cumplirán la pena.

El hecho ocurrió cerca de las 23:30 en la Plaza del Barrio Neuquén, ubicada en las calles Laprida y Salvador María del Carril. La víctima, un hombre de 62 años, caminaba por el lugar cuando fue interceptado por una pareja que le pidió “un cigarro y fuego” con la intención de distraerlo. Segundos después, los agresores le arrebataron el teléfono celular, un Samsung A4, y escaparon del lugar.

Con la descripción brindada por el damnificado y el testimonio de una vecina que los reconoció, efectivos de la Comisaría 6ª montaron un operativo en la zona. Minutos más tarde, los sospechosos fueron interceptados en calles Lemos y Sívori, en Villa Krause.

Te puede interesar...

Durante la requisa, los uniformados secuestraron el celular sustraído, que posteriormente fue devuelto a su propietario. Los aprehendidos, de 26 y 23 años, fueron trasladados a la sede policial y puestos a disposición de la Unidad Fiscal de Flagrancia, a cargo del ayudante fiscal Facundo Romero.

La causa fue tramitada bajo el sistema de flagrancia y, en un juicio abreviado, el fiscal Fernando Bonomo acordó con la defensa la pena de un año de prisión efectiva por el delito de robo arrebato.

El Ministerio Público Fiscal declaró la reincidencia de los condenados, al constatar antecedentes en sus registros. Así, ambos fueron enviados al Penal de Chimbas, donde deberán cumplir la condena impuesta.

Temas

Te puede interesar