En las últimas horas, la Justicia de San Juan condenó a un año de prisión efectiva a Daiana Rita Escobar y Jesús Marcelo Escobar Echegaray, hermanos con antecedentes penales, por un robo cometido en el departamento Rawson. Ambos fueron trasladados al Servicio Penitenciario Provincial, donde cumplirán la pena.
Pidieron un cigarro, robaron un celular y fueron directo al Penal de Chimbas
Daiana Rita y Jesús Marcelo Escobar Echegaray fueron condenados a un año de prisión efectiva por robarle el celular a un hombre en la Plaza del Barrio Neuquén, en Rawson.