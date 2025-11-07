Pidieron un cigarro, robaron un celular y fueron directo al Penal de Chimbas

El hecho ocurrió cerca de las 23:30 en la Plaza del Barrio Neuquén, ubicada en las calles Laprida y Salvador María del Carril. La víctima, un hombre de 62 años, caminaba por el lugar cuando fue interceptado por una pareja que le pidió “un cigarro y fuego” con la intención de distraerlo. Segundos después, los agresores le arrebataron el teléfono celular, un Samsung A4, y escaparon del lugar.

Con la descripción brindada por el damnificado y el testimonio de una vecina que los reconoció, efectivos de la Comisaría 6ª montaron un operativo en la zona. Minutos más tarde, los sospechosos fueron interceptados en calles Lemos y Sívori, en Villa Krause.