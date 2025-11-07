Un voraz incendio se registró este viernes pasadas las 18.30 horas en una vivienda del barrio Cesap, en el departamento Rivadavia, y provocó pérdidas materiales de gran magnitud. En el lugar funcionaba una carpintería, donde, según las primeras hipótesis, un desperfecto eléctrico habría originado el fuego.
Impactante incendio en el barrio Cesap: una carpintería quedó destruida
