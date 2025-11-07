Impactante incendio en el barrio Cesap: una carpintería quedó destruida

De acuerdo a los testimonios de los vecinos, las llamas comenzaron en una propiedad ubicada en la manzana 6, y en pocos minutos se extendieron por todo el inmueble, alimentadas por el material inflamable que había en el interior del taller.

image

El fuego alcanzó tal intensidad que pudo observarse desde varios barrios cercanos, como Natania XVII y Del Bono Green, lo que generó preocupación entre los residentes. Algunos de ellos intentaron colaborar en los primeros minutos del siniestro arrojando agua con baldes y mangueras, para evitar que las llamas se propagaran a las casas linderas.