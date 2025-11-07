"
Impactante incendio en el barrio Cesap: una carpintería quedó destruida

Un incendio de gran magnitud se desató este viernes en una vivienda del barrio Cesap, en Rivadavia. Las llamas destruyeron una carpintería y causaron importantes daños materiales.

Un voraz incendio se registró este viernes pasadas las 18.30 horas en una vivienda del barrio Cesap, en el departamento Rivadavia, y provocó pérdidas materiales de gran magnitud. En el lugar funcionaba una carpintería, donde, según las primeras hipótesis, un desperfecto eléctrico habría originado el fuego.

De acuerdo a los testimonios de los vecinos, las llamas comenzaron en una propiedad ubicada en la manzana 6, y en pocos minutos se extendieron por todo el inmueble, alimentadas por el material inflamable que había en el interior del taller.

El fuego alcanzó tal intensidad que pudo observarse desde varios barrios cercanos, como Natania XVII y Del Bono Green, lo que generó preocupación entre los residentes. Algunos de ellos intentaron colaborar en los primeros minutos del siniestro arrojando agua con baldes y mangueras, para evitar que las llamas se propagaran a las casas linderas.

Ante el llamado al 911, acudieron dotaciones del Cuartel Central y del destacamento de Bomberos de Rivadavia, que trabajaron durante un extenso operativo para controlar la situación. Las tareas incluyeron el enfriamiento de las estructuras y la remoción de materiales combustibles, que mantenían pequeños focos activos.

Fuentes policiales confirmaron que no había personas en el interior de la vivienda al momento del incendio, por lo que no se registraron heridos, aunque los daños materiales fueron significativos.

Los peritos de Bomberos realizarán las pericias correspondientes para determinar el origen del siniestro, que, según las primeras hipótesis, podría estar vinculado a una falla eléctrica.

