Crece la preocupación por robos en casas de efectivos policiales

Este episodio se suma a otros dos robos ocurridos en los últimos días en viviendas de policías sanjuaninos, lo que evidencia una seguidilla de hechos similares en distintos departamentos de la provincia.

image

El primero se registró el jueves por la noche en Chimbas, donde la cabo Evelin Vera, integrante del Comando Urbano, denunció que delincuentes ingresaron a su domicilio de calle Necochea norte y se llevaron su arma reglamentaria, una pistola Bersa Thunder 9 milímetros, junto con dos cargadores completos.

Según la denuncia, la mujer había salido de su casa alrededor de las 18 y, al regresar cerca de las 21, advirtió que los ladrones habían forzado una ventana de aire acondicionado para entrar. A pesar de que había electrodomésticos y objetos de valor, los intrusos fueron directamente hacia el lugar donde estaba guardada el arma, propiedad de la fuerza provincial.

El hecho quedó bajo investigación de la UFI Delitos contra la Propiedad, con intervención de la Comisaría 17ª y la Base Operativa El Mogote.

Días antes, otro robo tipo escruche tuvo como víctima al agente Lorenzo Videla, quien cumple funciones en la Comisaría 26ª y vive en el barrio Libertad, en Albardón. Según fuentes policiales, los delincuentes ingresaron al domicilio durante la noche del domingo o la madrugada del lunes, aprovechando que el efectivo no se encontraba en el lugar.

image

Los ladrones violentaron una ventana y revisaron todas las dependencias, llevándose una pistola Bersa 9 mm, dos cargadores con 34 proyectiles, una plancha de cabello y algunos efectos personales. La investigación quedó en manos de la UFI Delitos contra la Propiedad, mientras que la Policía abrió un sumario administrativo debido a que el arma sustraída pertenece a la institución.

Los tres hechos se produjeron con pocos días de diferencia y en distintos puntos de la provincia, lo que generó inquietud entre los propios miembros de la fuerza. En todos los casos, los robos ocurrieron cuando las viviendas estaban sin sus ocupantes, y en dos de ellos los delincuentes apuntaron directamente al robo de armas reglamentarias.

Por el momento, las autoridades no confirmaron vínculos entre los casos. Las investigaciones siguen en curso bajo la órbita del Ministerio Público Fiscal.