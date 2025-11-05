La FNS tendrá intervenciones artísticas itinerantes en la feria

Las escenas teatrales se desarrollarán a partir de las 20:30, en la antesala del Velódromo. Allí los artistas invitarán al público al show “San Juan, mi tierra querida”. El recorrido del elenco continuará con varias intervenciones en distintos horarios y puntos de la Feria y culminará con una puesta en el espacio federal, donde se ubicarán los stands de los 19 municipios.

A través de una puesta basada en el teatro físico, se evocarán mitos, leyendas, tradiciones y costumbres de los distintos departamentos de la provincia, en relatos breves que rescatan la identidad local.

Cabe destacar que este espectáculo busca preservar y revitalizar las historias que definen a los sanjuaninos, asegurando que los relatos populares no se pierdan, sino que sigan vivos en la voz de la gente, transmitiéndose de generación en generación como parte esencial de nuestro patrimonio cultural.

Artistas FNS 2

Para adquirir las entradas de la FNS, los interesados pueden hacerlo en la plataforma www.autoentrada.com y de manera presencial en boletería del Teatro del Bicentenario.

Los valores van desde $10.000 hasta $35.000, según el sector elegido dentro del Estadio San Juan del Bicentenario, mientras que la entrada más económica, de $5.000, permite acceder a la Feria y al show del Velódromo. Todos los tickets incluyen el ingreso a la Feria y al show.

Además, quienes compren con tarjetas Visa o Mastercard del Banco San Juan podrán hacerlo en tres cuotas sin interés, con un máximo de cinco entradas por persona.