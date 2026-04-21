Se lanzó el carnet docente digital: cómo funciona y quiénes lo usan

El carnet reemplazará progresivamente al formato físico tradicional y estará disponible a través de la plataforma Ciudadano Digital (CiDi). Desde allí, cada docente podrá acceder a su información profesional de manera inmediata, segura y validada.

El desarrollo fue impulsado de forma conjunta entre la Junta de Clasificación Rama Media, el Área de Sistemas y la Secretaría de Modernización, con el objetivo de centralizar datos y agilizar procesos administrativos.

El sistema incorpora validación mediante tokens digitales, lo que garantiza autenticidad, confidencialidad y validez jurídica, especialmente en instancias clave como actos de suplencias o toma de cargos.

Puntaje en tiempo real y mayor transparencia

Uno de los principales avances es la posibilidad de consultar el puntaje docente actualizado en tiempo real. Además, el sistema ofrece un desglose completo de los ítems que componen esa valoración, incluyendo topes y criterios.

Esta herramienta permite a los docentes tener un mayor control sobre su trayectoria, planificar su carrera y evitar gestiones presenciales innecesarias.

Menos papel, más agilidad

Entre los beneficios más destacados aparece la eliminación del soporte papel, lo que reduce costos y simplifica la gestión. También facilita el acceso desde dispositivos móviles, mejora la trazabilidad de los datos y aporta información más precisa para la planificación educativa.

Etapa de transición y soporte

Desde el Ministerio de Educación aclararon que, durante un período de adaptación, convivirán el carnet digital y el físico. En paralelo, se habilitó una Mesa de Ayuda con soporte técnico para acompañar a los docentes en el uso de la plataforma.

Con esta medida, San Juan consolida su avance hacia un modelo educativo más eficiente, con procesos digitalizados y mayor acceso a la información.