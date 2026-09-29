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El nene quemado con agua hirviendo ya respira por sus propios medios

S.M., de 5 años, permanece internado en el Hospital Garrahan desde el 12 de septiembre. Ya recibió los primeros injertos, dejó el respirador artificial y está lúcido, mientras los médicos evalúan comenzar a alimentarlo por vía oral.

El pequeño sanjuanino de 5 años que sufrió graves quemaduras con agua hirviendo en su casa de Pocito atraviesa una evolución favorable en el Hospital Garrahan, donde permanece internado desde el pasado 12 de septiembre.

La recuperación todavía es un proceso complejo, pero en las últimas horas aparecieron señales que llevaron alivio a su familia. El niño ya no necesita el respirador artificial, se encuentra lúcido y puede conversar con sus padres, que permanecen junto a él durante su internación en Buenos Aires.

Además, según pudo confirmar este diario, los médicos ya realizaron los primeros injertos en las zonas afectadas, que alcanzaban aproximadamente el 50% de su cuerpo. Hasta el momento, según la información aportada por su entorno, no se presentaron complicaciones relacionadas con infecciones.

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El accidente ocurrió durante la noche del 9 de septiembre, en una vivienda del barrio Teresa Calcuta, en Pocito. El niño se habría trepado al carro panchero utilizado por sus padres y, al caer sobre el recipiente que contenía agua hirviendo, terminó con una importante superficie del cuerpo afectada.

En un primer momento fue atendido en la provincia y se estableció que presentaba quemaduras de grado A-AB. Por la gravedad del cuadro, posteriormente fue trasladado a Buenos Aires para continuar el tratamiento en el Hospital Garrahan.

Desde entonces, el menor atravesó distintas etapas de atención especializada y permaneció con asistencia respiratoria debido a la complejidad de sus lesiones.

Ahora, la posibilidad de estar despierto, comunicarse con sus padres y respirar sin el respirador representa un nuevo paso dentro de una recuperación que todavía requiere cuidados intensivos.

Otro de los puntos que siguen de cerca los especialistas es su alimentación. Actualmente, el niño recibe el alimento mediante una bomba, un dispositivo médico que permite administrar la nutrición de manera controlada en pacientes que atraviesan cuadros complejos.

Los médicos evalúan comenzar próximamente con la alimentación por vía oral, una instancia que permitirá observar cómo responde su sistema digestivo y avanzar, de manera gradual, en su recuperación.

Por ahora, el cuadro continúa siendo delicado y el camino todavía es largo. Pero después de semanas marcadas por la gravedad de las quemaduras, los injertos y la asistencia respiratoria, la evolución de S.M. suma señales alentadoras para su familia, que permanece acompañándolo en Buenos Aires.

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