En el marco de COPRE, la Dirección de Hidráulica del Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía avanza con tareas de encauzamiento y refuerzo de defensas en la localidad de Bermejo, departamento Caucete, como parte del plan de mitigación ante los posibles efectos de El Niño durante la temporada de mayores caudales.
Avanzan con el encauzamiento del río Bermejo ante el riesgo de creciente
La localidad de Bermejo, en Caucete, se ubica en una zona baja donde el arrastre del río fue borrando el cauce natural con el correr de los años.