Avanzan con el encauzamiento del río Bermejo ante el riesgo de creciente

Bermejo se emplaza en una zona de escasa pendiente, sobre el curso del río homónimo, que se caracteriza por un fuerte arrastre de material. Con el correr de los años, ese arrastre fue borrando el cauce natural del río, lo que hace que, ante una creciente, el agua no tenga un curso definido por donde escurrir y pueda ingresar al pueblo.

El trabajo se desarrolla en dos frentes. Aguas abajo del puente de la Ruta 141, donde se está realizando el encauzamiento del río Bermejo. A su vez, aguas arriba del puente, se mantiene la tarea de encauzamiento hasta encontrar el cauce natural.