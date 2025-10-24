San Juan volvió a demostrar su poder en el automovilismo nacional. En una final tan exigente como emocionante del TC Junior, los jóvenes pilotos Bautista Mattar y Santino Persia se subieron al podio en el autódromo Roberto Mouras de La Plata, donde la lluvia fue la gran protagonista.
Sanjuaninos imparables: Persia y Mattar hicieron podio en el TC Junior
Bautista Mattar y Santino Persia brillaron en una final marcada por la lluvia en La Plata. El equipo SDE San Juan Competición se quedó con los cinco primeros puestos.