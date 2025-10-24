"
Sanjuaninos imparables: Persia y Mattar hicieron podio en el TC Junior

Bautista Mattar y Santino Persia brillaron en una final marcada por la lluvia en La Plata. El equipo SDE San Juan Competición se quedó con los cinco primeros puestos.

San Juan volvió a demostrar su poder en el automovilismo nacional. En una final tan exigente como emocionante del TC Junior, los jóvenes pilotos Bautista Mattar y Santino Persia se subieron al podio en el autódromo Roberto Mouras de La Plata, donde la lluvia fue la gran protagonista.

La carrera, pautada a 12 vueltas, se desarrolló bajo una persistente llovizna que complicó la pista y obligó a los competidores a manejar con precisión quirúrgica. En ese contexto, los sanjuaninos se destacaron con actuaciones brillantes que los llevaron a completar el podio detrás del ganador Thiago Bettino.

Mattar, al mando de su Ford Mustang N°86, largó desde la tercera posición y, con un ritmo firme y cuidadoso, logró cruzar la meta en el segundo lugar. Por su parte, Santino Persia, que había partido quinto, supo aprovechar los momentos clave de la carrera para escalar posiciones y finalizar tercero.

El logro de los pilotos locales se potencia al considerar que los cinco primeros lugares de la competencia fueron para autos del equipo SDE San Juan Competición, dirigido por Fabricio y Ariel Persia, que nuevamente demostró su dominio técnico y competitivo en la categoría.

Detrás de Bettino completaron el top cinco Julián Tevez y Joaquín Rosotti, también integrantes del equipo sanjuanino. De esta manera, San Juan se consolida como una potencia en el automovilismo nacional, con talento joven y un equipo que no deja de sumar resultados destacados.

