Sanjuaninos imparables: Persia y Mattar hicieron podio en el TC Junior

La carrera, pautada a 12 vueltas, se desarrolló bajo una persistente llovizna que complicó la pista y obligó a los competidores a manejar con precisión quirúrgica. En ese contexto, los sanjuaninos se destacaron con actuaciones brillantes que los llevaron a completar el podio detrás del ganador Thiago Bettino.

Mattar, al mando de su Ford Mustang N°86, largó desde la tercera posición y, con un ritmo firme y cuidadoso, logró cruzar la meta en el segundo lugar. Por su parte, Santino Persia, que había partido quinto, supo aprovechar los momentos clave de la carrera para escalar posiciones y finalizar tercero.