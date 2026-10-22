El Gobierno provincial volverá a sentarse con los gremios docentes de San Juan el próximo 2 de noviembre, en una nueva instancia de negociación paritaria para continuar el diálogo con los representantes de los trabajadores de la educación. La fecha fue confirmada por la ministra Silvia Fuentes y había quedado acordada durante las conversaciones de julio.
Paritarias docentes en San Juan con fecha confirmada para noviembre
La ministra Silvia Fuentes confirmó la fecha de la próxima reunión paritaria con los gremios docentes. También anticipó cambios en los requisitos médicos para la titularización y avances en compromisos pendientes.