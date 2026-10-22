Paritarias docentes en San Juan con fecha confirmada para noviembre

El encuentro permitirá retomar los temas pendientes de la agenda educativa y avanzar en los compromisos asumidos con las organizaciones sindicales. Por el momento, no se informaron detalles sobre una eventual propuesta salarial ni sobre los puntos concretos que se discutirán en materia de haberes.

Además de la negociación salarial, Fuentes adelantó que Educación trabaja en una modificación de la resolución que establece los requisitos médicos para los procesos de titularización docente. La intención es precisar qué estudios deberán presentar los trabajadores y aclarar los pasos administrativos para evitar dudas durante el trámite.