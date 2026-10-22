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Paritarias docentes en San Juan con fecha confirmada para noviembre

La ministra Silvia Fuentes confirmó la fecha de la próxima reunión paritaria con los gremios docentes. También anticipó cambios en los requisitos médicos para la titularización y avances en compromisos pendientes.

El Gobierno provincial volverá a sentarse con los gremios docentes de San Juan el próximo 2 de noviembre, en una nueva instancia de negociación paritaria para continuar el diálogo con los representantes de los trabajadores de la educación. La fecha fue confirmada por la ministra Silvia Fuentes y había quedado acordada durante las conversaciones de julio.

El encuentro permitirá retomar los temas pendientes de la agenda educativa y avanzar en los compromisos asumidos con las organizaciones sindicales. Por el momento, no se informaron detalles sobre una eventual propuesta salarial ni sobre los puntos concretos que se discutirán en materia de haberes.

Además de la negociación salarial, Fuentes adelantó que Educación trabaja en una modificación de la resolución que establece los requisitos médicos para los procesos de titularización docente. La intención es precisar qué estudios deberán presentar los trabajadores y aclarar los pasos administrativos para evitar dudas durante el trámite.

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La ministra también señaló que el Gobierno continúa trabajando en cuestiones vinculadas con las titularizaciones y en el cumplimiento de los compromisos relacionados con el decreto 1890, otro de los puntos tratados con los representantes gremiales.

Con la fecha ya establecida, la reunión del 2 de noviembre será una nueva instancia para que el Ejecutivo y los sindicatos retomen el diálogo sobre salarios y las condiciones laborales del sector educativo provincial.

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