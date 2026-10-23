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Lobesia botrana en San Juan ya se trabajó sobre más de 20.000 hectáreas

Las tareas de control de la plaga avanzan con aplicaciones aéreas mediante aviones y drones en distintos departamentos. Además, se entregaron insecticidas para asistir a productores vitícolas en 8.200 hectáreas.

El Programa Nacional de Control de Lobesia botrana avanza en San Juan con aplicaciones fitosanitarias en distintos departamentos de la provincia. Hasta el momento, los trabajos con aviones y drones abarcaron 20.015 hectáreas, mientras que la entrega de insecticidas alcanzó a otras 8.200 hectáreas de producción vitícola.

Las acciones son coordinadas por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Agroindustria, a través de la Dirección de Sanidad Vegetal, Animal y Alimentos, dependiente del Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación. El objetivo es reforzar el control de esta plaga que afecta a la producción vitivinícola.

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Entre las tareas realizadas con avión, en 9 de Julio se cubrieron 2.400 hectáreas y en Caucete, 5.300. En tanto, los trabajos continúan en 25 de Mayo, donde ya se avanzó sobre 4.800 hectáreas, y en Sarmiento, con 5.500 hectáreas tratadas.

En estos dos últimos departamentos está prevista una doble aplicación en zonas seleccionadas que presentan mayores niveles de la plaga, con el propósito de fortalecer la efectividad de los tratamientos.

Por su parte, las aplicaciones con drones se desarrollaron sobre 1.137 hectáreas en Ullum y 723 hectáreas en Zonda. En Calingasta, los operativos continúan y hasta el momento alcanzaron 155 hectáreas.

Los tratamientos aéreos se llevan adelante durante la primera alerta fitosanitaria emitida por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA). Esta etapa corresponde al momento en que los racimos florales alcanzan entre 5 y 7 centímetros de largo, una instancia considerada oportuna para el control de Lobesia botrana.

En paralelo, el Gobierno provincial distribuyó insecticidas para brindar asistencia a productores vitícolas en 8.200 hectáreas. Las acciones continuarán en diferentes zonas de San Juan con el objetivo de proteger los cultivos y fortalecer la sanidad vegetal.

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