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San Juan recibirá el Torneo Nacional A de Goalball

Por primera vez, la competencia se disputará fuera de Buenos Aires. El Estadio Aldo Cantoni será escenario del certamen nacional los días 24 y 25 de octubre.

San Juan será protagonista de un acontecimiento histórico para el deporte adaptado argentino. El sábado 24 y domingo 25 de octubre, el Estadio Aldo Cantoni recibirá el Torneo Nacional A de la Liga Nacional de Goalball Masculino, una competencia que, por primera vez desde su creación, se desarrollará fuera de Buenos Aires.

La realización del certamen en territorio sanjuanino representa un paso importante para el crecimiento y la federalización del goalball, permitiendo que una de las principales competencias nacionales de esta disciplina llegue a otras provincias.

El torneo reunirá a seis equipos, distribuidos en dos zonas de tres integrantes cada una. San Juan estará representado por San Juan A, que buscará aprovechar su condición de local para avanzar a las instancias decisivas.

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Los equipos participantes

Zona A

  • Lomas de Zamora
  • Mapaches B
  • San Juan A

Zona B

  • Apanovi
  • Cóndores
  • Román Rosell A

Fixture completo – Sábado 24 de octubre

La primera jornada estará destinada a la fase de grupos, con seis encuentros programados y el acto inaugural al mediodía.

Sábado 24 de octubre - Fase de grupos

09:30 Mapaches B vs. San Juan A – Zona A

10:45 Apanovi vs. Román Rosell A – Zona B

12:00 Acto inaugural

13:30 Lomas de Zamora vs. San Juan A – Zona A

14:45 Cóndores vs. Román Rosell A – Zona B

16:00 Lomas de Zamora vs. Mapaches B – Zona A

17:15 Apanovi vs. Cóndores – Zona B

18:30 Cierre de la primera jornada

De esta manera, San Juan A tendrá dos presentaciones durante el sábado: la primera a las 09:30 ante Mapaches B y la segunda a las 13:30 frente a Lomas de Zamora.

Fixture completo – Domingo 25 de octubre

El domingo se disputarán las semifinales y los encuentros que definirán las posiciones finales del torneo.

Domingo 25 de octubre - Fase Final y cruces

08:00 Semifinal 1: 1.º Zona A vs. 2.º Zona B

09:15 Semifinal 2: 1.º Zona B vs. 2.º Zona A

10:30 Quinto puesto: 3.º Zona A vs. 3.º Zona B

11:45 Tercer puesto: perdedor semifinal 1 vs. perdedor semifinal 2

13:00 Gran final: ganador semifinal 1 vs. ganador semifinal 2

14:00 Premiación y cierre del torneo

Un acontecimiento histórico para San Juan

El goalball es una disciplina paralímpica destinada a deportistas con discapacidad visual, en la que dos equipos intentan convertir goles utilizando una pelota con cascabeles en su interior. El silencio durante el juego es fundamental para que los participantes puedan orientarse mediante el sonido.

La llegada del Torneo Nacional A al Estadio Aldo Cantoni representa una oportunidad para acercar esta disciplina a la comunidad, acompañar a los deportistas y continuar promoviendo la inclusión a través del deporte.

Con el acompañamiento del Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, la provincia se prepara para recibir una competencia que marcará un precedente en la historia del goalball argentino.

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