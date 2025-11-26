San Juan y la Quinta Región reabrieron Agua Negra y apuntan al túnel

Por su parte, el gobernador de la Quinta Región, Cristóbal Juliá de la Vega, señaló que la apertura reafirma un camino de integración sostenida. “Estamos consolidando una estrecha relación bilateral con San Juan y este es uno de los primeros pasos para lograr la verdadera integración”, expresó. También anticipó expectativas respecto al futuro del corredor: “Esperamos que en no más de dos años podamos concretar la habilitación total del paso de Agua Negra, tanto del lado argentino como del chileno. Vamos a seguir soñando con el túnel, para que estos hitos ocurran a 3.000 metros y no a 4.800”.

Al acto asistieron la ministra Laura Palma; autoridades municipales y regionales; representantes del Ministerio de Obras Públicas de Chile; PDI; Carabineros; Gendarmería argentina y jefes comunales de ambos lados de la cordillera.

Mejoras en el complejo fronterizo argentino

El Gobierno provincial informó que el complejo de Agua Negra del lado argentino cuenta con mejoras que apuntan a reforzar la operatividad para esta temporada. Entre ellas se destacan el refuerzo del sistema eléctrico, la incorporación de conectividad satelital móvil —fundamental para sostener comunicaciones en zonas críticas— y la ampliación de los espacios de trabajo y descanso del personal.

Además, se encuentra operativo un helipuerto, equipado con estándares adecuados de seguridad para permitir respuestas rápidas en situaciones de emergencia.

La apertura del corredor vuelve a unir a San Juan con la región chilena de Coquimbo e inaugura un nuevo periodo de tránsito turístico y comercial entre ambas provincias, en un año marcado por anuncios de mayor integración y expectativas renovadas sobre el futuro del proyecto del Túnel de Agua Negra.