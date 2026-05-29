El dólar blue en San Juan cerró la última jornada de la semana financiera con una baja de $10 respecto al jueves, luego de mantenerse estable durante dos ruedas consecutivas. De esta manera, la divisa norteamericana terminó cotizando a $1.470 para la venta y $1.370 para la compra en el mercado informal local.
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Bajó el dólar blue en San Juan en el cierre de la semana financiera
La divisa paralela mostró una baja en la provincia tras dos días sin cambios. En Buenos Aires y en el mercado oficial no hubo variaciones.