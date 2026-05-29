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Bajó el dólar blue en San Juan en el cierre de la semana financiera

La divisa paralela mostró una baja en la provincia tras dos días sin cambios. En Buenos Aires y en el mercado oficial no hubo variaciones.

El dólar blue en San Juan cerró la última jornada de la semana financiera con una baja de $10 respecto al jueves, luego de mantenerse estable durante dos ruedas consecutivas. De esta manera, la divisa norteamericana terminó cotizando a $1.470 para la venta y $1.370 para la compra en el mercado informal local.

En tanto, en la City porteña el billete paralelo no registró modificaciones y se mantuvo en $1.430 para la venta y $1.410 para la compra. Por su parte, el dólar oficial que comercializa el Banco Nación también cerró sin cambios respecto a la jornada anterior, ubicándose en $1.430 para la venta y $1.380 para la compra.

A su vez, el dólar tarjeta finalizó la jornada en $1.859 para la venta.

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