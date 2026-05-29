Bajó el dólar blue en San Juan en el cierre de la semana financiera

En tanto, en la City porteña el billete paralelo no registró modificaciones y se mantuvo en $1.430 para la venta y $1.410 para la compra. Por su parte, el dólar oficial que comercializa el Banco Nación también cerró sin cambios respecto a la jornada anterior, ubicándose en $1.430 para la venta y $1.380 para la compra.

A su vez, el dólar tarjeta finalizó la jornada en $1.859 para la venta.