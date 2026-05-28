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Sin cambios: el dólar blue sostuvo su valor este jueves en San Juan

El dólar blue se mantuvo este jueves en San Juan y cerró en $1.480 para la venta. A nivel nacional hubo leves movimientos en los distintos tipos de cambio.

Luego de la suba registrada en jornadas anteriores, el dólar blue se mantuvo estable este jueves en San Juan y cerró sin modificaciones respecto al miércoles. En el mercado paralelo sanjuanino, la divisa norteamericana cotizó a $1.480 para la venta y $1.380 para la compra, sosteniendo los mismos valores del cierre previo.

Mientras tanto, en la City porteña el dólar blue mostró una leve baja y finalizó en $1.430 para la venta y $1.410 para la compra, con una variación negativa del 0,69%.

Por su parte, el dólar oficial prácticamente no tuvo movimientos. Según la cotización registrada este jueves por la tarde, cerró en $1.430,45 para la venta y $1.378,96 para la compra, apenas con una variación positiva del 0,04%.

En la misma línea se movió el dólar Banco Nación, que terminó la jornada en $1.430 para la venta y $1.380 para la compra, sin cambios respecto a la rueda anterior. El dólar MEP operó en torno a los $1.431,98, mientras que el contado con liquidación (CCL) volvió a ubicarse por encima de los $1.500 y cerró en $1.504,79, reflejando una suba del 1,60%.

En tanto, el dólar turista continuó en $1.859, mientras que el dólar cripto se negoció cerca de los $1.480.

El comportamiento del mercado cambiario continúa bajo seguimiento en medio de un escenario económico atravesado por la volatilidad financiera y las expectativas sobre las próximas medidas nacionales.

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