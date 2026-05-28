Luego de la suba registrada en jornadas anteriores, el dólar blue se mantuvo estable este jueves en San Juan y cerró sin modificaciones respecto al miércoles. En el mercado paralelo sanjuanino, la divisa norteamericana cotizó a $1.480 para la venta y $1.380 para la compra, sosteniendo los mismos valores del cierre previo.
Sin cambios: el dólar blue sostuvo su valor este jueves en San Juan
El dólar blue se mantuvo este jueves en San Juan y cerró en $1.480 para la venta. A nivel nacional hubo leves movimientos en los distintos tipos de cambio.