Sin cambios: el dólar blue sostuvo su valor este jueves en San Juan

En la misma línea se movió el dólar Banco Nación, que terminó la jornada en $1.430 para la venta y $1.380 para la compra, sin cambios respecto a la rueda anterior. El dólar MEP operó en torno a los $1.431,98, mientras que el contado con liquidación (CCL) volvió a ubicarse por encima de los $1.500 y cerró en $1.504,79, reflejando una suba del 1,60%.

En tanto, el dólar turista continuó en $1.859, mientras que el dólar cripto se negoció cerca de los $1.480.

El comportamiento del mercado cambiario continúa bajo seguimiento en medio de un escenario económico atravesado por la volatilidad financiera y las expectativas sobre las próximas medidas nacionales.