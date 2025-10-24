San Juan, en una cumbre para potenciar la competitividad de las pymes

Por el gobierno provincial, el ministro de Producción, Trabajo e Innovación de San Juan, Gustavo Fernández, participó activamente del Summit Competitividad PyME, un espacio que reunió a referentes del sector productivo, académico y político de diversas provincias para analizar los desafíos y oportunidades del desarrollo económico regional.

Durante su intervención, Fernández destacó la urgencia de abordar temas estructurales que impactan directamente en la competitividad de las pequeñas y medianas empresas. “La simplificación del sistema tributario argentino, la modernización de la legislación laboral, la inversión en infraestructura para reducir costos logísticos y la gestión de acuerdos comerciales que impulsen las exportaciones requieren que la política abandone discusiones ideologizadas y priorice el diálogo basado en el sentido común y la búsqueda de consensos”, afirmó.