El Somos Pymes Summit 2025 desarrollado en la provincia de Mendoza, reunió a líderes analizar competitividad, digitalización y oportunidades del sector PyME. La Comunidad Somos Pymes nació con el objetivo de conectar a empresarios y emprendedores para potenciar sus negocios..
San Juan, en una cumbre para potenciar la competitividad de las pymes
El ministro de Producción, Gustavo Fernández, expuso sobre la necesidad de simplificar impuestos, modernizar la legislación laboral y mejorar la infraestructura logística para dinamizar el sector productivo regional .