Una escuela de Calingasta fue elegida en la nueva cruzada solidaria de Maratea

Embed - Santi Maratea on Instagram: "Si sos de San Juan o de Río Negro o de General Paz (provincia de Buenos Aires) presta atención a este video y a los links en mis historias" View this post on Instagram

Para completar la entrega en la institución sanjuanina se necesitan exactamente 245 compras. Por ese motivo, el influencer pidió especialmente la colaboración de vecinos de San Juan y de todo el país para alcanzar la meta.

“La escuela de San Juan es la más difícil de las tres, pero para nada imposible”, expresó Maratea al presentar la propuesta y convocar a compartir la iniciativa.

Además de la escuela de Calingasta, la campaña también contempla a una institución de Río Negro y otra de Buenos Aires. Como suele ocurrir en sus acciones solidarias, Maratea aseguró que las entregas serán registradas y mostradas públicamente una vez cumplidos los objetivos.

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VLa propuesta busca que cientos de niños reciban un accesorio vinculado a la Selección Argentina, fortaleciendo el sentido de pertenencia y acompañando actividades deportivas y recreativas dentro de las escuelas.