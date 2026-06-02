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Una escuela de Calingasta fue elegida en la nueva cruzada solidaria de Maratea

El influencer convocó a sus seguidores para colaborar con una campaña destinada a alumnos de una escuela de Calingasta. Necesitan 245 aportes para alcanzar el objetivo.

El influencer y activista solidario Santiago Maratea volvió a lanzar una campaña solidaria a través de sus redes sociales y esta vez incluyó a una escuela de San Juan entre las beneficiarias.

La iniciativa busca entregar cuellitos con los colores de la Selección Argentina a estudiantes de distintas provincias. En el caso sanjuanino, la institución seleccionada fue la Escuela Primaria Pedro Esnaola, ubicada en Calingasta, donde asisten 245 alumnos.

Según explicó Maratea en un video difundido en sus plataformas, la campaña funciona junto a una fábrica de indumentaria deportiva. Por cada pack de dos cuellitos adquirido a través de Mercado Libre, la empresa dona una unidad adicional destinada a los estudiantes de las escuelas elegidas.

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Para completar la entrega en la institución sanjuanina se necesitan exactamente 245 compras. Por ese motivo, el influencer pidió especialmente la colaboración de vecinos de San Juan y de todo el país para alcanzar la meta.

“La escuela de San Juan es la más difícil de las tres, pero para nada imposible”, expresó Maratea al presentar la propuesta y convocar a compartir la iniciativa.

Además de la escuela de Calingasta, la campaña también contempla a una institución de Río Negro y otra de Buenos Aires. Como suele ocurrir en sus acciones solidarias, Maratea aseguró que las entregas serán registradas y mostradas públicamente una vez cumplidos los objetivos.

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VLa propuesta busca que cientos de niños reciban un accesorio vinculado a la Selección Argentina, fortaleciendo el sentido de pertenencia y acompañando actividades deportivas y recreativas dentro de las escuelas.

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