San Juan recibirá este fin de semana al Argentino de Enduro

La competencia reunirá a pilotos de distintos puntos del país y de la provincia en un fin de semana que tendrá como protagonistas a los circuitos de enduro y que marcará una nueva instancia en la temporada de ambos campeonatos.

La actividad comenzará con los preparativos y reconocimientos previos, para continuar durante el sábado y domingo con las competencias correspondientes.

El cronograma contempla la apertura de los parques cerrados, la llamada a largada y el desarrollo de las carreras, además de las respectivas entregas de premios.

En los últimos años, distintos puntos de la provincia albergaron fechas determinantes del Argentino de Enduro, con escenarios como Barreal, Rodeo, Villicum y Rivadavia. De esta manera, San Juan reafirma su rol como sede habitual del campeonato y como uno de los principales referentes del enduro en Argentina.

CRONOGRAMA

JUEVES 20/08

•12:00 – Apertura de paddock - Armado de boxes

•11:00 – Reconocimiento de especiales caminando

•11:00 – Cierre de paddock

VIERNES 21/08

•08:30 – Apertura de paddock - Armado de boxes

•10:00 a 17:00 – Inscripciones - Lugar a confirmar

•15:00 a 16:00 – Habilitado área de entrenamiento con ambulancia

•18:00 – Reunión de pilotos - Lugar a confirmar

SÁBADO 22/08

•08:30 – Apertura de parque cerrado

•09:00 – Cierre parque cerrado

•09:20 – Llamada a la largada

•09:30 – Largada de la carrera

•16:30 – Entrega de premios solo del Argentino. Aproximadamente

DOMINGO 23/08

•08:00 – Apertura de parque cerrado

•08:30 – Cierre parque cerrado

•08:50 – Llamada a la largada

•09:00 – Largada de la carrera

•16:00 – Entrega de premios del Argentino.

•16:40 – Entrega de premios del Sanjuanino.

INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA QUIENES CONCURRAN A LOS CIRCUITOS:

Está prohibido circular en los siguientes circuitos:

•El Pinar

•Punta Tabasco

•Circuito ASER (A-S-E-R)

La medida se encuentra vigente desde hoy 20/08 y hasta finalizados los eventos, para preservar el cuidado del público y de los circuitos.