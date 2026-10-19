El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, confirmó este lunes que el Gobierno nacional se comprometió a entregar los fondos necesarios para reactivar las obras del tramo II de la Ruta Nacional 40 Sur, uno de los sectores clave de la conexión vial entre San Juan y Mendoza.
Orrego anunció que Nación otorgará los fondos para el tramo II de la Ruta 40 Sur
El gobernador explicó en rueda de prensa que obtuvo el compromiso de Santilli. El tramo II había comenzado con financiamiento nacional, pero quedó sin ese respaldo posteriormente.