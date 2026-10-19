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Orrego anunció que Nación otorgará los fondos para el tramo II de la Ruta 40 Sur

El gobernador explicó en rueda de prensa que obtuvo el compromiso de Santilli. El tramo II había comenzado con financiamiento nacional, pero quedó sin ese respaldo posteriormente.

El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, confirmó este lunes que el Gobierno nacional se comprometió a entregar los fondos necesarios para reactivar las obras del tramo II de la Ruta Nacional 40 Sur, uno de los sectores clave de la conexión vial entre San Juan y Mendoza.

En rueda de prensa, el mandatario provincial explicó que el compromiso surgió luego de varias reuniones con el jefe de Gabinete de la Nación, Diego Santilli. Según indicó, el funcionario nacional aseguró que se enviarán los recursos para que puedan retomarse los trabajos, que permanecen paralizados por la falta de financiamiento

La reactivación de este tramo es una de las gestiones que Orrego viene realizando ante Nación para avanzar con una obra estratégica para la circulación y la conectividad entre ambas provincias.

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El tramo II comprende unos 27 kilómetros entre Tres Esquinas y el acceso a Cochagual, en el departamento Sarmiento. La obra quedó frenada por la interrupción de los desembolsos nacionales, lo que impidió dar continuidad a los trabajos.

Por otra parte, Orrego confirmó que el Gobierno provincial avanzará con los llamados a licitación para los tramos I y III de la Ruta 40 Sur, que estarán bajo responsabilidad de San Juan. De esta manera, la Provincia buscará impulsar esos sectores mientras continúa las gestiones con Nación para reactivar el tramo II.

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