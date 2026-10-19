Orrego anunció que Nación otorgará los fondos para el tramo II de la Ruta 40 Sur

En rueda de prensa, el mandatario provincial explicó que el compromiso surgió luego de varias reuniones con el jefe de Gabinete de la Nación, Diego Santilli. Según indicó, el funcionario nacional aseguró que se enviarán los recursos para que puedan retomarse los trabajos, que permanecen paralizados por la falta de financiamiento

La reactivación de este tramo es una de las gestiones que Orrego viene realizando ante Nación para avanzar con una obra estratégica para la circulación y la conectividad entre ambas provincias.