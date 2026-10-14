"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > Orrego

Orrego viajará a Buenos Aires para destrabar la obra de la Ruta 40 Sur

El gobernador buscará reunirse con Santilli y autoridades de Vialidad Nacional para avanzar con el financiamiento del tramo 2, paralizado por la interrupción de los fondos nacionales.

El gobernador Marcelo Orrego anticipó este miércoles que prevé viajar en las próximas horas a Buenos Aires para reunirse con el jefe de Gabinete de la Nación, Diego Santilli, y autoridades de Vialidad Nacional.

El objetivo es avanzar en una salida financiera que permita reactivar el tramo 2 de la Ruta 40 Sur, una obra que quedó paralizada tras el corte de los desembolsos nacionales.

“No podemos olvidar la Ruta 40 Sur”, sostuvo el mandatario durante una rueda de prensa en Rawson. Orrego remarcó la importancia del corredor para la conectividad entre San Juan y Mendoza y para el traslado de la producción hacia los mercados del Pacífico. Aunque todavía debe terminar de confirmar la agenda, aseguró que hará lo posible para concretar las reuniones.

Te puede interesar...

Las gestiones apuntan a resolver la situación de los trabajos que comenzaron con financiamiento nacional y se frenaron por la falta de pago a las empresas contratistas. “Es parte de las tratativas, es parte, por supuesto, de las reuniones que tengo”, señaló el gobernador al referirse a la posibilidad de conseguir recursos.

En ese contexto, dejó una definición sobre su estrategia para sostener el reclamo ante la Nación: “A mí no se me cae ni un anillo”, afirmó, al explicar que continuará gestionando por los intereses de la provincia.

El tramo 2 de la Ruta 40 Sur comprende unos 27 kilómetros entre Tres Esquinas y el acceso a Cochagual, en Sarmiento. La interrupción de los pagos nacionales dejó los trabajos detenidos y obligó al Gobierno provincial a buscar alternativas para evitar que la obra quedara sin continuidad.

En junio, desde Nación se había planteado una alternativa para cancelar certificados de obra adeudados mediante un bono y garantizar los pagos mensuales por los trabajos posteriores. Sin embargo, hasta el momento no se concretó la reanudación de las tareas.

Por eso, la reunión que Orrego busca mantener con Santilli y Vialidad Nacional tiene como uno de sus objetivos obtener definiciones sobre los compromisos pendientes y las condiciones para retomar la ejecución.

Temas

Te puede interesar