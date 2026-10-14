Orrego viajará a Buenos Aires para destrabar la obra de la Ruta 40 Sur

Las gestiones apuntan a resolver la situación de los trabajos que comenzaron con financiamiento nacional y se frenaron por la falta de pago a las empresas contratistas. “Es parte de las tratativas, es parte, por supuesto, de las reuniones que tengo”, señaló el gobernador al referirse a la posibilidad de conseguir recursos.

En ese contexto, dejó una definición sobre su estrategia para sostener el reclamo ante la Nación: “A mí no se me cae ni un anillo”, afirmó, al explicar que continuará gestionando por los intereses de la provincia.

El tramo 2 de la Ruta 40 Sur comprende unos 27 kilómetros entre Tres Esquinas y el acceso a Cochagual, en Sarmiento. La interrupción de los pagos nacionales dejó los trabajos detenidos y obligó al Gobierno provincial a buscar alternativas para evitar que la obra quedara sin continuidad.

En junio, desde Nación se había planteado una alternativa para cancelar certificados de obra adeudados mediante un bono y garantizar los pagos mensuales por los trabajos posteriores. Sin embargo, hasta el momento no se concretó la reanudación de las tareas.

Por eso, la reunión que Orrego busca mantener con Santilli y Vialidad Nacional tiene como uno de sus objetivos obtener definiciones sobre los compromisos pendientes y las condiciones para retomar la ejecución.