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Orrego recorrió el operativo San Juan Cerca en una escuela de Rawson

El gobernador Marcelo Orrego acompañó el operativo territorial San Juan Cerca desarrollado en el Colegio Capitán de Fragata Carlos María Moyano, en Rawson.

El gobernador de la provincia, Marcelo Orrego, encabezó este miércoles 14 de octubre una nueva jornada del programa territorial San Juan Cerca, desplegado en las instalaciones del Colegio Secundario Capitán de Fragata Carlos María Moyano, en el departamento Rawson. La iniciativa pública busca descentralizar la atención estatal, permitiendo a los vecinos realizar trámites clave sin necesidad de trasladarse al Centro Cívico.

Coordinado por la Dirección de Políticas para la Equidad del Ministerio de Familia y Desarrollo Humano, el abordaje integral concentró dependencias de Salud, Gobierno, Educación, Economía, Producción, Turismo y Seguridad. Durante la mañana, las familias rawsinas accedieron de forma gratuita y por orden de llegada a gestiones de DNI, regularización de viviendas del IPV, subsidios de servicios públicos y asistencia en programas de empleo.

Entre las novedades de la fecha, la Dirección de Inspección General de Personas Jurídicas (IGPJ) dispuso una oficina móvil equipada con conectividad directa para asesorar y agilizar la constitución y regularización de clubes, fundaciones y asociaciones civiles de la zona. Asimismo, en el área sanitaria, el Instituto Provincial de Hemoterapia (IPHEM) llevó adelante una colecta voluntaria de sangre, acompañada por controles médicos, vacunación y chequeos preventivos de salud masculina junto a Onco San Juan y la Fundación Sanatorio Argentino.

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El despliegue incluyó también la presencia de la Secretaría de Ambiente con atención veterinaria y desparasitación para mascotas, reafirmando la presencia territorial del Estado provincial en los barrios con respuestas directas a las demandas de la comunidad.

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