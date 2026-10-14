El gobernador de la provincia, Marcelo Orrego, encabezó este miércoles 14 de octubre una nueva jornada del programa territorial San Juan Cerca, desplegado en las instalaciones del Colegio Secundario Capitán de Fragata Carlos María Moyano, en el departamento Rawson. La iniciativa pública busca descentralizar la atención estatal, permitiendo a los vecinos realizar trámites clave sin necesidad de trasladarse al Centro Cívico.
Orrego recorrió el operativo San Juan Cerca en una escuela de Rawson
El gobernador Marcelo Orrego acompañó el operativo territorial San Juan Cerca desarrollado en el Colegio Capitán de Fragata Carlos María Moyano, en Rawson.