Orrego recorrió el operativo San Juan Cerca en una escuela de Rawson

Coordinado por la Dirección de Políticas para la Equidad del Ministerio de Familia y Desarrollo Humano, el abordaje integral concentró dependencias de Salud, Gobierno, Educación, Economía, Producción, Turismo y Seguridad. Durante la mañana, las familias rawsinas accedieron de forma gratuita y por orden de llegada a gestiones de DNI, regularización de viviendas del IPV, subsidios de servicios públicos y asistencia en programas de empleo.

Entre las novedades de la fecha, la Dirección de Inspección General de Personas Jurídicas (IGPJ) dispuso una oficina móvil equipada con conectividad directa para asesorar y agilizar la constitución y regularización de clubes, fundaciones y asociaciones civiles de la zona. Asimismo, en el área sanitaria, el Instituto Provincial de Hemoterapia (IPHEM) llevó adelante una colecta voluntaria de sangre, acompañada por controles médicos, vacunación y chequeos preventivos de salud masculina junto a Onco San Juan y la Fundación Sanatorio Argentino.