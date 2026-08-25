Consumían marihuana en la vía pública y terminaron detenidos

Al revisar el bolso, los policías encontraron 33 envoltorios de nylon que contenían una sustancia vegetal de color verde y fuerte olor, además de papelillos y un elemento conocido como “pica pica”, utilizado habitualmente para triturar sustancias.

Ante el hallazgo se dio intervención al Departamento de Drogas Ilegales, que realizó las actuaciones correspondientes sobre la sustancia secuestrada. El procedimiento quedó bajo intervención de la Unidad Fiscal Federal, debido a la naturaleza del material encontrado.

Durante la intervención policial, los tres involucrados se habrían mostrado alterados y nerviosos. Según consta en las actuaciones, posteriormente comenzaron a alterar el orden público, pese a las indicaciones de los efectivos para que depusieran su actitud.

Finalmente, los tres fueron aprehendidos y trasladados a la Comisaría 4ª, donde quedaron a disposición de la autoridad judicial interviniente. La sustancia y los demás elementos secuestrados quedaron incorporados al procedimiento para determinar su naturaleza y avanzar con las actuaciones correspondientes