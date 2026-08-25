Una recorrida preventiva terminó con tres personas aprehendidas y el secuestro de 33 envoltorios con una sustancia compatible con marihuana. El procedimiento ocurrió alrededor de las 12:35 en inmediaciones de avenida España y calle Alberdi, cuando efectivos de la Policía Ciclística advirtieron una situación que llamó su atención.
Consumían marihuana en la vía pública y terminaron detenidos
Tres personas fueron aprehendidas luego de ser sorprendidas durante un control preventivo en plena vía pública. Uno de ellos llevaba un morral con 33 envoltorios que contenían una sustancia vegetal que dio lugar a la intervención de Drogas Ilegales.