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Consumían marihuana en la vía pública y terminaron detenidos

Tres personas fueron aprehendidas luego de ser sorprendidas durante un control preventivo en plena vía pública. Uno de ellos llevaba un morral con 33 envoltorios que contenían una sustancia vegetal que dio lugar a la intervención de Drogas Ilegales.

Una recorrida preventiva terminó con tres personas aprehendidas y el secuestro de 33 envoltorios con una sustancia compatible con marihuana. El procedimiento ocurrió alrededor de las 12:35 en inmediaciones de avenida España y calle Alberdi, cuando efectivos de la Policía Ciclística advirtieron una situación que llamó su atención.

Los policías observaron a dos hombres y una mujer manipulando un cigarrillo de fabricación casera encendido en plena vía pública. Al ser entrevistados, los tres manifestaron que se encontraban consumiendo marihuana.

A partir de esa situación se realizó un palpado preventivo, con la intervención de personal femenino para el registro de la mujer. Durante el procedimiento, los efectivos detectaron que uno de los hombres llevaba un morral de color beige y negro.

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Al revisar el bolso, los policías encontraron 33 envoltorios de nylon que contenían una sustancia vegetal de color verde y fuerte olor, además de papelillos y un elemento conocido como “pica pica”, utilizado habitualmente para triturar sustancias.

Ante el hallazgo se dio intervención al Departamento de Drogas Ilegales, que realizó las actuaciones correspondientes sobre la sustancia secuestrada. El procedimiento quedó bajo intervención de la Unidad Fiscal Federal, debido a la naturaleza del material encontrado.

Durante la intervención policial, los tres involucrados se habrían mostrado alterados y nerviosos. Según consta en las actuaciones, posteriormente comenzaron a alterar el orden público, pese a las indicaciones de los efectivos para que depusieran su actitud.

Finalmente, los tres fueron aprehendidos y trasladados a la Comisaría 4ª, donde quedaron a disposición de la autoridad judicial interviniente. La sustancia y los demás elementos secuestrados quedaron incorporados al procedimiento para determinar su naturaleza y avanzar con las actuaciones correspondientes

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