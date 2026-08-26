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Alerta por Zonda y ráfagas de hasta 69 km/h este miércoles

El Servicio Meteorológico Nacional prevé una jornada de marcado ascenso térmico con una máxima que tocará los 29°C en la provincia.

an Juan vivirá este miércoles una jornada caracterizada por altas temperaturas y ráfagas intensas de viento en todo el territorio provincial. De acuerdo con el reporte oficial del Servicio Meteorológico Nacional, tras una mañana fresca con registros cercanos a los 8,6°C y una mínima estimada en 9°C, la temperatura experimentará un marcado ascenso hasta marcar un pico de 29°C durante la tarde.

El aspecto central del pronóstico estará dado por las condiciones de viento. Durante las horas de la tarde, se espera la presencia de ráfagas provenientes del sector oeste que oscilarán entre los 60 y 69 km/h, acompañadas por velocidades constantes de hasta 41 km/h y cielo mayormente nublado.

Hacia la noche, el panorama meteorológico registrará un cambio en la dirección del viento, el cual rotará hacia el sector sur manteniendo ráfagas fuertes de igual magnitud (hasta 69 km/h) y una paulatina baja del termómetro hasta posicionarse en torno a los 19°C. La probabilidad de precipitaciones continuará siendo prácticamente nula durante toda la jornada.

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