an Juan vivirá este miércoles una jornada caracterizada por altas temperaturas y ráfagas intensas de viento en todo el territorio provincial. De acuerdo con el reporte oficial del Servicio Meteorológico Nacional, tras una mañana fresca con registros cercanos a los 8,6°C y una mínima estimada en 9°C, la temperatura experimentará un marcado ascenso hasta marcar un pico de 29°C durante la tarde.
Alerta por Zonda y ráfagas de hasta 69 km/h este miércoles
El Servicio Meteorológico Nacional prevé una jornada de marcado ascenso térmico con una máxima que tocará los 29°C en la provincia.