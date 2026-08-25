El IPV prepara 1.000 créditos para construir: cómo será el sorteo

“Estamos terminando los últimos detalles de la resolución nueva”, señaló Peralta, quien destacó que uno de los principales cambios será que el IPV financiará el 100% de una vivienda de hasta 70 metros cuadrados.

La propuesta apunta a resolver una situación concreta. Hay familias que cuentan con un lote propio, pero no tienen los recursos suficientes para afrontar la construcción de una vivienda y, al mismo tiempo, encuentran dificultades para acceder a un crédito hipotecario tradicional.

La Operatoria Individual fue diseñada precisamente para esos casos. El requisito central es contar con un terreno que reúna las condiciones necesarias, entre ellas la posibilidad de acceder a los servicios básicos de red.

En esta nueva etapa, el IPV busca modificar el esquema anterior para que la familia no tenga que afrontar una parte importante de la construcción con recursos propios. El objetivo, según explicó Peralta, es que el organismo pueda cubrir la totalidad del costo correspondiente al modelo de vivienda establecido, hasta los 70 metros cuadrados.

Serán 1.000 créditos y habrá sorteo

Uno de los puntos centrales de la nueva operatoria es que no habrá una entrega directa de los créditos, sino que los postulantes deberán participar de un proceso de sorteo. Peralta confirmó que serán aproximadamente 1.000 créditos y anticipó que podrían distribuirse en dos o tres sorteos, de acuerdo con la organización definitiva del programa.

La inscripción será completamente digital. Los interesados deberán ingresar a través de CIDI, aunque desde el IPV todavía trabajan en el desarrollo del sistema y posteriormente publicarán las instrucciones para completar el trámite.

“Se hará a través de sorteo y la inscripción será a través de un vínculo que van a tener en el CIDI, de manera digitalizada”, explicó la funcionaria.

De esta manera, tener un terreno será la condición de partida para quienes quieran acceder a esta línea, pero la adjudicación dependerá luego del cumplimiento de los requisitos establecidos y del resultado del sorteo. El cambio más importante respecto de la operatoria anterior estará en el porcentaje de financiamiento.

El esquema previo contemplaba una asistencia parcial, que podía dejar a las familias con la necesidad de conseguir recursos adicionales para completar la obra. Ahora, la intención oficial es que el IPV financie el 100% de una vivienda de hasta 70 metros cuadrados.

El monto definitivo todavía está en proceso de actualización. De acuerdo con las estimaciones que se manejan actualmente, el crédito podría rondar los $98 millones por vivienda, aunque ese valor deberá quedar establecido en la normativa definitiva.

La propuesta contempla viviendas únicas y busca que el financiamiento provincial permita avanzar con la construcción sin que el beneficiario tenga que completar una parte sustancial de la obra con fondos propios.

La Operatoria Individual permanecía suspendida desde diciembre de 2023. Su regreso forma parte de las alternativas que el Gobierno provincial busca poner nuevamente en marcha para ampliar las posibilidades de acceso a la vivienda.

Ahora, el IPV atraviesa la etapa final de elaboración de la nueva reglamentación. Si los plazos previstos se mantienen, la operatoria podría comenzar a implementarse antes de finalizar 2026. La clave será entonces el mecanismo de inscripción, que será digital, y el posterior sorteo entre quienes cumplan las condiciones establecidas.

En concreto, la propuesta está dirigida a quienes ya resolvieron una de las principales dificultades —tener un terreno— y ahora necesitan el financiamiento para transformarlo en una casa.

La funcionaria aclaró que el procedimiento comienza a partir de denuncias o información que llega al organismo, pero que cada caso debe ser comprobado antes de tomar una decisión.