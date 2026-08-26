El endeudamiento en San Juan registró un cambio estructural en los últimos meses. Según datos aportados por la Cámara de Comerciantes Unidos de San Juan y la organización Amas de Casa del País, el crédito dejó de utilizarse para la adquisición de bienes durables y pasó a financiar la subsistencia cotidiana de las familias en la provincia.
Los sanjuaninos se endeudan para comprar comida y pagar servicios
Un informe elaborado por la Cámara de Comerciantes Unidos de San Juan y Amas de Casa del País reveló que el endeudamiento se destina a la subsistencia diaria.