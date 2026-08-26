Los sanjuaninos se endeudan para comprar comida y pagar servicios

Los relevamientos de ambas entidades señalan que la principal causa de endeudamiento es la compra de alimentos en supermercados y comercios de cercanía a través de tarjetas de crédito y billeteras virtuales. En segundo lugar se ubica el pago de servicios básicos como luz, agua y gas, cuyas boletas se financian para evitar cortes o moras acumuladas.

El tercer factor clave del sobreendeudamiento es el recurso a créditos rápidos en plataformas fintech para cancelar deudas previas o pagar los saldos mínimos de las tarjetas de crédito. Esta dinámica afecta de manera severa a jóvenes menores de 30 años, trabajadores informales y jefas de hogar. Sobre este panorama, Fabiana Carrizo, directora de Defensa del Consumidor, recordó en declaraciones a Canal 8 el derecho de los usuarios a exigir información clara sobre montos, cuotas e intereses antes de aceptar refinanciaciones.