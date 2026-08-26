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Qué dice la ciencia sobre el ayuno 5:2, sus resultados y riesgos

Revisiones de centros internacionales como la Cleveland Clinic, la British Heart Foundation y la Universidad de Sídney confirman que la dieta 5:2 favorece la pérdida de peso y mejora indicadores cardiometabólicos

El ayuno intermitente en su modalidad 5:2 se consolidó como una de las alternativas más consultadas para el descenso de peso. A diferencia de las dietas restrictivas diarias, este esquema propone mantener una alimentación habitual durante cinco días a la semana y concentrar un déficit calórico marcado en las dos jornadas restantes.

Diversos análisis científicos respaldan sus efectos cardiometabólicos. Metaanálisis citados por publicaciones internacionales indican que la práctica ayuda a reducir el peso corporal, el índice de masa corporal y la masa grasa en personas con sobrepeso u obesidad. Asimismo, entidades como la Cleveland Clinic y la Universidad de Sídney aclaran que la estrategia no marca diferencias abismales frente a una restricción calórica continua tradicional y que su éxito depende directamente de mantener una dieta equilibrada —basada en frutas, verduras, legumbres y proteínas magras— durante toda la semana.

Los expertos destacan que para sostener la adherencia es clave espaciar los dos días de ayuno con al menos una o dos jornadas de alimentación normal en el medio. Pese a ser un método tolerable, puede ocasionar episodios de fatiga, dolor de cabeza o estreñimiento. Asimismo, instituciones como la British Heart Foundation remarcan que está desaconsejado en personas con diabetes, bajo peso, antecedentes de trastornos alimentarios, niños, adolescentes, mujeres embarazadas o en período de lactancia.

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