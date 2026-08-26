El ayuno intermitente en su modalidad 5:2 se consolidó como una de las alternativas más consultadas para el descenso de peso. A diferencia de las dietas restrictivas diarias, este esquema propone mantener una alimentación habitual durante cinco días a la semana y concentrar un déficit calórico marcado en las dos jornadas restantes.
Qué dice la ciencia sobre el ayuno 5:2, sus resultados y riesgos
Revisiones de centros internacionales como la Cleveland Clinic, la British Heart Foundation y la Universidad de Sídney confirman que la dieta 5:2 favorece la pérdida de peso y mejora indicadores cardiometabólicos