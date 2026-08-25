Secuestraron equipos audiovisuales durante allanamientos por robos de motos

Durante los operativos fueron encontrados elementos relacionados con la investigación principal. Pero además, los efectivos detectaron una importante cantidad de equipamiento de sonido e iluminación cuya propiedad y procedencia no pudieron ser acreditadas por quienes los tenían en su poder.

Entre los objetos secuestrados hay un tacho LED marca PLS, un proyector láser Jawel LED, un proyector de luces LED de colores, un tacho plano con 36 luces LED y otro con 18 luces, además de dos maletines metálicos.

También fueron incautados siete micrófonos, entre ellos equipos de las marcas Behringer, Shure PG48 y EBEL, junto con distintos cables para micrófonos. Ahora, esos elementos quedaron a disposición de la investigación para intentar establecer si fueron denunciados como robados y determinar su procedencia.

Desde la Sección Sustracción de Automotores y Autopartes solicitaron que quienes hayan sufrido el robo de alguno de estos equipos se presenten en la dependencia policial para realizar el reconocimiento correspondiente.

La investigación continúa para determinar la procedencia de los elementos secuestrados y, principalmente, avanzar en la identificación de los responsables de los robos de motocicletas que dieron origen a los cuatro allanamientos.