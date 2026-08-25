La UNSJ pidió en el Senado destrabar el radiotelescopio CART de Calingasta

Sin embargo, el convenio que permitió avanzar con el proyecto tuvo una vigencia de diez años y venció en junio de 2025. Desde entonces, la UNSJ busca renovarlo para poder completar los trabajos, pero según explicó Castro, las gestiones quedaron trabadas entre distintos organismos nacionales.

El decano planteó ante los senadores que el problema no pasa solamente por el financiamiento. Habló de una falta de interlocución para continuar el acuerdo y cuestionó las dificultades burocráticas que, según sostuvo, impiden darle continuidad a un proyecto que atravesó distintas administraciones nacionales.

“Independientemente de estar en las antípodas del pensamiento ideológico o económico, esos gobiernos nunca dejaron de ver este proyecto como un proyecto de Estado”, señaló Castro. Y remarcó que la intención de la Universidad es que pueda continuar porque “para el país y para la ciencia es fundamental culminarlo”.

A la situación del convenio se suma otro problema que afecta directamente el avance de la obra. Parte de los materiales necesarios para completar el montaje del radiotelescopio llegó desde China, pero permanece retenida en Aduana desde hace casi un año.

Según explicó Castro, el cargamento contiene estructuras metálicas y pinturas especiales destinadas al proyecto. La demora se habría originado luego de que dentro del envío aparecieran elementos de uso personal que no habían sido declarados, entre ellos zapatillas, cuchillas de afeitar y platos.

La Universidad realizó gestiones para que esos elementos fueran decomisados o para abonar la multa correspondiente y liberar el material científico. Sin embargo, de acuerdo con lo expuesto ante la Comisión de Ciencia y Tecnología, el cargamento continúa inmovilizado.

El CART fue impulsado hace una década y logró atravesar diferentes gestiones nacionales y provinciales. Durante su desarrollo hubo evaluaciones de distintos organismos, respaldo legislativo y una declaración de beneplácito del Senado, además de una ley provincial.

Ahora, la UNSJ busca que ese recorrido no termine con el vencimiento del convenio. El pedido presentado ante el Senado apunta a renovar el acuerdo, destrabar el material retenido y completar un radiotelescopio que ya tiene cerca del 90% de avance.

La estructura se encuentra en la Estación de Altura Carlos Cesco, en la zona de El Leoncito, a unos 2.400 metros sobre el nivel del mar. Si finalmente se completa, el instrumento permitirá ampliar las capacidades de investigación en radioastronomía desde San Juan y sumar al país a proyectos científicos internacionales de mayor escala.