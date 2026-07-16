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La marea albiceleste desde el aire: los videos que emocionaron a todo San Juan

Con la Cordillera de los Andes de fondo y la luz del atardecer, las imágenes aéreas de la Plaza 25 de Mayo colmada por 30 mil sanjuaninos se volvieron virales.

El histórico triunfo de la Selección Argentina ante Inglaterra por 2 a 1 desató una fiesta sin precedentes en la provincia, y una filmación aérea logró capturar la verdadera magnitud del sentimiento sanjuanino. El video, grabado desde un dron justo cuando caía el sol y con la imponente silueta de la Cordillera de los Andes de fondo, emocionó a todos y fue reposteado por miles de usuarios en las redes sociales.

Una marea de 30 mil corazones en la Plaza 25

Según los datos brindados por la Policía de San Juan, alrededor de 30 mil personas se congregaron en la Plaza 25 de Mayo y las calles aledañas para celebrar el pase a la gran final.

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De a poco, grupos de amigos y familias enteras con bebés en cochecitos y abuelos de la mano fueron llegando al corazón de la Ciudad para fundirse en un solo abrazo. El paisaje urbano se tiñó por completo de celeste y blanco en una tarde donde no faltaron los cantos, los saltos de euforia y una emotiva e improvisada entonación del Himno Nacional que erizó la piel de los presentes.

Festejos custodiados

Para garantizar la seguridad de la multitud, la Dirección de Operaciones D-3 desplegó un operativo preventivo con unos 200 efectivos policiales que controlaron de cerca la desconcentración. Gracias a las tareas de prevención, el reporte oficial arrojó un saldo sumamente bajo de incidentes, con solo 24 personas detenidas por disturbios menores y contravenciones, permitiendo que la histórica jornada se viviera como una verdadera fiesta familiar.

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