La marea albiceleste desde el aire: los videos que emocionaron a todo San Juan

De a poco, grupos de amigos y familias enteras con bebés en cochecitos y abuelos de la mano fueron llegando al corazón de la Ciudad para fundirse en un solo abrazo. El paisaje urbano se tiñó por completo de celeste y blanco en una tarde donde no faltaron los cantos, los saltos de euforia y una emotiva e improvisada entonación del Himno Nacional que erizó la piel de los presentes.

Festejos custodiados

Para garantizar la seguridad de la multitud, la Dirección de Operaciones D-3 desplegó un operativo preventivo con unos 200 efectivos policiales que controlaron de cerca la desconcentración. Gracias a las tareas de prevención, el reporte oficial arrojó un saldo sumamente bajo de incidentes, con solo 24 personas detenidas por disturbios menores y contravenciones, permitiendo que la histórica jornada se viviera como una verdadera fiesta familiar.