El histórico triunfo de la Selección Argentina ante Inglaterra por 2 a 1 desató una fiesta sin precedentes en la provincia, y una filmación aérea logró capturar la verdadera magnitud del sentimiento sanjuanino. El video, grabado desde un dron justo cuando caía el sol y con la imponente silueta de la Cordillera de los Andes de fondo, emocionó a todos y fue reposteado por miles de usuarios en las redes sociales.
La marea albiceleste desde el aire: los videos que emocionaron a todo San Juan
Con la Cordillera de los Andes de fondo y la luz del atardecer, las imágenes aéreas de la Plaza 25 de Mayo colmada por 30 mil sanjuaninos se volvieron virales.