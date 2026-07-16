El mercado cambiario informal volvió a mostrar diferencias entre San Juan y los valores registrados a nivel nacional. Este jueves, el dólar blue en la provincia cerró con una cotización de $1.460 para la compra y $1.560 para la venta.
El dólar blue en San Juan cerró con una diferencia leve respecto al mercado oficial
El dólar blue cerró este jueves en San Juan con una cotización superior a las referencias nacionales. Mientras tanto, los mercados financieros mostraron variaciones leves durante la jornada.