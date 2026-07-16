El dólar blue en San Juan cerró con una diferencia leve respecto al mercado oficial

Por su parte, el dólar MEP se ubicó en $1.512,49, mientras que el contado con liquidación (CCL) alcanzó los $1.565,20. Dentro de los mercados alternativos, el dólar cripto cerró en $1.556,26, con una leve suba del 0,01%, mientras que el mayorista terminó en $1.476 para la venta.

En San Juan, el comportamiento del dólar blue continúa siendo seguido de cerca por ahorristas y comerciantes, especialmente por la diferencia que suele existir entre la plaza local y las referencias nacionales.

La cotización paralela sigue siendo uno de los principales termómetros para quienes buscan cubrirse frente a los movimientos del mercado cambiario y anticipar posibles variaciones en los precios.