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El dólar blue en San Juan cerró con una diferencia leve respecto al mercado oficial

El dólar blue cerró este jueves en San Juan con una cotización superior a las referencias nacionales. Mientras tanto, los mercados financieros mostraron variaciones leves durante la jornada.

El mercado cambiario informal volvió a mostrar diferencias entre San Juan y los valores registrados a nivel nacional. Este jueves, el dólar blue en la provincia cerró con una cotización de $1.460 para la compra y $1.560 para la venta.

La jornada dejó como dato principal la distancia entre el precio de venta en San Juan y el valor promedio informado para el mercado blue nacional, que terminó la rueda en torno a los $1.525 para la venta y $1.505 para la compra.

En el ámbito nacional, las principales cotizaciones operaron con movimientos moderados. El dólar oficial cerró en $1.444,81 para la compra y $1.495,93 para la venta, mientras que el dólar Banco Nación quedó en $1.445 comprador y $1.495 vendedor.

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Por su parte, el dólar MEP se ubicó en $1.512,49, mientras que el contado con liquidación (CCL) alcanzó los $1.565,20. Dentro de los mercados alternativos, el dólar cripto cerró en $1.556,26, con una leve suba del 0,01%, mientras que el mayorista terminó en $1.476 para la venta.

En San Juan, el comportamiento del dólar blue continúa siendo seguido de cerca por ahorristas y comerciantes, especialmente por la diferencia que suele existir entre la plaza local y las referencias nacionales.

La cotización paralela sigue siendo uno de los principales termómetros para quienes buscan cubrirse frente a los movimientos del mercado cambiario y anticipar posibles variaciones en los precios.

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