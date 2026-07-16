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Alerta por viento Zonda en San Juan: ráfagas de hasta 69 km/h y tarde de 26°C

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por ráfagas intensas para este jueves. Tras una mañana helada que acarició los 2°C de sensación térmica, el viento del oeste provocará un fuerte ascenso de la temperatura

Los sanjuaninos tuvieron que salir a la calle bien abrigados en el amanecer de este jueves 16 de julio. A las 7:00 de la mañana, los termómetros marcaron una mínima real de 4.4°C, pero debido a una humedad del 89% y una leve brisa, la sensación térmica se desplomó a los 2.6°C, haciendo sentir con fuerza el rigor del invierno.

Sin embargo, el panorama meteorológico promete un cambio radical y abrupto con el correr de las horas debido a la llegada del viento Zonda.

Alerta por viento Zonda y ráfagas fuertes

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De acuerdo al pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), rige un alerta por viento Zonda para la provincia. Se espera que durante la tarde el viento comience a soplar con fuerza desde el sector oeste, alcanzando velocidades de entre 23 y 31 km/h, con ráfagas intensas que podrían oscilar entre los 60 y 69 km/h.

Este fenómeno meteorológico traerá aparejada una notable reducción de la visibilidad y una extrema sequedad en el ambiente.

Brusco ascenso de la temperatura

De la mano del Zonda, la máxima experimentará un salto térmico excepcional para la época, alcanzando los 26°C por la tarde. Hacia la noche, el viento mantendrá su intensidad con ráfagas de hasta 59 km/h, templando el cierre de la jornada con unos 18°C.

Ante el alerta vigente, las autoridades de Protección Civil recomiendan asegurar elementos que puedan volarse, evitar exponerse al aire libre de ser necesario y extremar las precauciones al conducir por la visibilidad reducida.

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