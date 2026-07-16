Los sanjuaninos tuvieron que salir a la calle bien abrigados en el amanecer de este jueves 16 de julio. A las 7:00 de la mañana, los termómetros marcaron una mínima real de 4.4°C, pero debido a una humedad del 89% y una leve brisa, la sensación térmica se desplomó a los 2.6°C, haciendo sentir con fuerza el rigor del invierno.
Alerta por viento Zonda en San Juan: ráfagas de hasta 69 km/h y tarde de 26°C
El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por ráfagas intensas para este jueves. Tras una mañana helada que acarició los 2°C de sensación térmica, el viento del oeste provocará un fuerte ascenso de la temperatura