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San Juan lidera la producción de aceite de oliva en Argentina

Con un 43% del volumen total elaborado, es la principal provincia productora de aceite de oliva virgen extra a nivel nacional. Además, tiene el mejor rendimiento y calidad certificada por el Consejo Oleícola Internacional (COI).

El 43% de la producción nacional de aceite de oliva es sanjuanina. San Juan tiene 16.500 hectáreas cultivadas y un rendimiento promedio de 10 toneladas por hectárea. Además, el 95% de su producción utiliza riego presurizado, lo que garantiza eficiencia hídrica en una región de clima árido y semiárido.

El sector olivícola sanjuanino cuenta con 40 establecimientos productivos: 21 elaboradores de aceite de oliva, 7 dedicados a aceituna en conserva y 12 que producen ambos rubros. Las nuevas inversiones se concentran en el sur provincial, específicamente en Campo Grande del Acequión (Sarmiento), donde se extienden unas 9.000 hectáreas de olivares con riego subterráneo y cosecha mecanizada.

En 2025, las exportaciones del sector olivícola alcanzaron los USD 26 millones FOB. Los principales destinos del aceite de oliva virgen extra a granel son Estados Unidos, España y Brasil. Además, San Juan cuenta con la Indicación Geográfica (I.G.) de aceite de oliva virgen extra, un sello de calidad reconocido internacionalmente.

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En el contexto general de la provincia, las exportaciones totales crecieron en 2025 un 11% en valor FOB y un 25% en volumen, siendo el sector minero el de mayor aporte (USD 1.724 millones), seguido por el vitivinícola (USD 138 millones), el industrial (USD 138 millones) y el olivícola (USD 26 millones).

En San Juan, la olivicultura no solo es tradición y calidad certificada, sino también motor de desarrollo con riego tecnificado, mecanización y proyección exportadora. Un modelo que posiciona a la provincia como referente indiscutido del aceite de oliva extra virgen en Argentina y el mundo.

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