El 43% de la producción nacional de aceite de oliva es sanjuanina. San Juan tiene 16.500 hectáreas cultivadas y un rendimiento promedio de 10 toneladas por hectárea. Además, el 95% de su producción utiliza riego presurizado, lo que garantiza eficiencia hídrica en una región de clima árido y semiárido.
San Juan lidera la producción de aceite de oliva en Argentina
Con un 43% del volumen total elaborado, es la principal provincia productora de aceite de oliva virgen extra a nivel nacional. Además, tiene el mejor rendimiento y calidad certificada por el Consejo Oleícola Internacional (COI).