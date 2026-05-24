San Juan lidera la producción de aceite de oliva en Argentina

El sector olivícola sanjuanino cuenta con 40 establecimientos productivos: 21 elaboradores de aceite de oliva, 7 dedicados a aceituna en conserva y 12 que producen ambos rubros. Las nuevas inversiones se concentran en el sur provincial, específicamente en Campo Grande del Acequión (Sarmiento), donde se extienden unas 9.000 hectáreas de olivares con riego subterráneo y cosecha mecanizada.

En 2025, las exportaciones del sector olivícola alcanzaron los USD 26 millones FOB. Los principales destinos del aceite de oliva virgen extra a granel son Estados Unidos, España y Brasil. Además, San Juan cuenta con la Indicación Geográfica (I.G.) de aceite de oliva virgen extra, un sello de calidad reconocido internacionalmente.