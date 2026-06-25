San Juan lanza centros tecnológicos en departamentos mineros

El programa es impulsado de manera conjunta por los ministerios de Minería, Educación y Producción, a través del Centro de Economía del Conocimiento e Innovación, y alcanzará en esta primera etapa a Calingasta, Iglesia, Jáchal, Ullum y Valle Fértil.

En ese marco, comenzarán a dictarse talleres de robótica destinados a chicos y adolescentes, como parte de una estrategia para fortalecer habilidades tecnológicas desde edades tempranas. La propuesta está dirigida a jóvenes de entre 9 y 18 años y se desarrollará durante tres meses en las aulas híbridas dispuestas en cada departamento. Las clases serán los días sábados y estarán organizadas en dos grupos: de 9 a 11 años (de 9:30 a 11) y de 12 a 18 (de 11 a 12:30).