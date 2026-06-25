Con inscripciones ya habilitadas y fecha de inicio confirmada para el 4 de julio, San Juan pone en marcha una red de Centros Tecnológicos en los principales departamentos mineros de la provincia, que funcionarán en las Aulas Híbridas de cada uno de ellos. El objetivo es acercar formación vinculada a la economía del conocimiento en zonas clave del mapa productivo.
San Juan lanza centros tecnológicos en departamentos mineros
La iniciativa articula a Minería, Educación y Producción para llevar formación en programación y automatización a Calingasta, Iglesia, Jáchal, Ullum y Valle Fértil. Abrieron las inscripciones y las clases comienzan el 4 de julio.