Trágico siniestro vial: un hombre murió tras chocar contra un árbol

Por motivos que actualmente son materia investigación, el Chevrolet Ónix colisionó en primera instancia contra una camioneta marca Toyota Hilux, la cual era conducida por Alberto Firmapaz, quien transitaba por delante en la misma calle y bajo el mismo sentido de circulación. Tras ese primer impacto, el auto de Bravo perdió el control y terminó chocando violentamente contra un árbol ubicado en el margen cardinal Este de la mencionada arteria.

A raíz del fortísimo impacto, personal médico que arribó al lugar a bordo de una ambulancia del Servicio 107 constató que el Sr. Bravo ya se encontraba sin signos vitales, falleciendo de manera instantánea en el lugar del siniestro. En tanto, dos de las tres personas que viajaban como acompañantes en el auto debieron recibir asistencia de urgencia y fueron trasladadas en ambulancia hacia el Hospital Dr. Guillermo Rawson para recibir atención médica por las heridas sufridas.

En el lugar trabajaron los peritos de la Policía de San Juan y los fiscales de turno. Como parte del protocolo legal, se procedió al secuestro de los dos vehículos intervinientes para la realización de las pericias mecánicas correspondientes, mientras que se llevó a cabo el levantamiento del cuerpo de la víctima y su posterior traslado a la Morgue Judicial para la realización de la autopsia.