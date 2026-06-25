Los terremotos en Venezuela al menos 164 muertos y 971 heridos

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, declaró el estado de emergencia tras los dos terremotos y otras importantes ciudades del país. “Los servicios públicos mantienen su actividad y su despliegue a nivel nacional”, afirmó en un mensaje oficial. Horas más tarde, la cifra se actualizó a 164 muertos y 971 heridos.

Por su parte, la Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, expresó su solidaridad con los afectados por los terremotos y aseguró, a través de un mensaje publicado en la red social X, que sus “oraciones están con cada hogar venezolano en estas horas de angustia”. Además, manifestó su deseo de que “la fortaleza, la serenidad y la solidaridad prevalezcan” frente a la emergencia.

“Que Dios proteja a cada venezolano, a nuestras familias y a nuestros hogares. Hoy, más unidos que nunca”, escribió la dirigente.

Venezuela registra actividad sísmica de forma frecuente. Entre los terremotos más destructivos de su historia reciente figuran el de Cariaco, ocurrido en 1997 y que dejó 73 muertos, y el de Caracas de 1967, que causó 236 fallecidos.