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Cómo quedó la placa de Gran Hermano

La gala estuvo atravesada por maniobras que no dieron resultado, decisiones que modificaron el rumbo del juego y sanciones que terminaron siendo determinantes.

Se definió la placa de nominados de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) en una jornada cargada de tensión, estrategias fallidas y decisiones que terminaron alterando por completo el rumbo del juego.

La gala estuvo atravesada por maniobras que no dieron resultado, decisiones que modificaron el rumbo del juego y sanciones que terminaron siendo determinantes. Por un lado, el beneficio de inmunidad que Emanuel le otorgó a Sol, de manera accidental, luego de atender el teléfono dorado; y por otro, la penalización a Andrea del Boca por incumplir las reglas, que la dejó en una situación muy delicada.

En ese contexto, Santiago del Moro confirmó la lista definitiva de nominados. A Andrea se sumaron Emanuel, Yipio, Campanita, Nenu, Hanssen, Cinzia, Charlotte y Manuel, conformando una de las placas más fuertes de las últimas semanas.

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Cabe recordar que durante las primeras 24 horas la votación será positiva, por lo que el público deberá apoyar a sus jugadores favoritos. Recién cuando se active el voto negativo comenzará a perfilarse quiénes son los participantes que realmente corren riesgo de abandonar la casa.

Cuál fue el beneficio que Emanuel le dio a Sol

En una intensa carrera por llegar primero al teléfono, Emanuel logró quedarse con el llamado y recibió una inesperada recompensa, aunque con una condición que podía cambiar por completo el juego. Santiago del Moro se comunicó con él y le informó que debía elegir a un participante para otorgarle un beneficio, sin saber previamente de qué se trataba. Sin dudarlo, Emanuel eligió a Sol, pero la decisión terminó jugando en su contra.

"Por haber atendido el teléfono, tenés que decirme a qué jugador elegís para darle este beneficio", le explicó el conductor. Con las cartas echadas sobre la mesa, Emanuel respondió: "La elijo a Sol".

Lo que el participante no sabía era que la elección tendría un impacto mucho mayor: quien atendiera el teléfono quedaría automáticamente en placa de nominados, mientras que la persona elegida obtendría inmunidad y quedaría fuera de la próxima ronda de votación. De esta manera, Solange terminó siendo beneficiada inesperadamente y Ema quedó expuesto en una nueva placa.

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