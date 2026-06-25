Efecto Selección: las picadas salvan las ventas y el asado espera al sábado

El asado, expectante por el fin de semana

En la vereda de enfrente, el panorama en las carnicerías de Santa Lucía y Capital se presenta un tanto más calmo, muy condicionado por los días y horarios en los que le toca debutar o presentarse al conjunto nacional.

"Mirá, la verdad que se vendió algo para el primer partido que fue el día martes, pero muy tranquilo; el del lunes posterior directamente no se notó nada", analizó el propietario de una conocida carnicería con sucursales en ambos departamentos.

El comerciante reconoció que el movimiento actual no se compara con el fervor de torneos anteriores: "El mundial pasado fue mucho más fuerte la venta, y eso que los horarios eran más complicados. Por ahora viene todo muy tranquilo", comparó. Sin embargo, las expectativas están puestas en la llegada del fin de semana. "Para este sábado que viene hay más ilusiones porque es sábado a la noche. Ahí sí hay muchos grupos de amigos que se van a juntar y ya me han encargado algunos asados, pero todavía no es una explosión", concluyó esperanzado en que el fuego sagrado de la parrilla se encienda con el correr de las instancias.