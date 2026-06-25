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Efecto Selección: las picadas salvan las ventas y el asado espera al sábado

Los comercios locales revelan cómo se mueven las ventas cada vez que juega la Scaloneta. Mientras las tablas listas ganan terreno por la comodidad, la carne para la parrilla espera un repunte clave de cara al fin de semana.

Cada partido de la Selección Argentina se vive en la provincia como un evento especial que invita a las reuniones familiares y los encuentros entre amigos. Sin embargo, a la hora de elegir el menú para acompañar los 90 minutos de juego, las preferencias de los sanjuaninos muestran una clara tendencia: la comodidad de la picada le va ganando la pulseada a la tradición del asado, que se mueve a un ritmo mucho más lento en este inicio de torneo.

sanjuan8.com relevó el panorama con comerciantes del sector para conocer el termómetro del consumo. En el rubro de los embutidos y quesos, el movimiento es inmediato. "Generalmente, cada partido de Argentina es un evento especial, la gente se junta y siempre pide. Pero cuando es una instancia clave esto se multiplica el doble", explicó María, propietaria del local La Picadita.

Según la comerciante, el factor clave es el deseo de evitar la cocina. Para captar esa demanda, el sector apuesta fuerte a los combos temáticos: "Tenemos el Box 'Elijo Creer' que habitualmente sale $35.390, pero cuando juega Argentina lo lanzamos en promo a $30.390. Trae tres variedades de queso, salame milán, picado grueso, jamón cocido natural, jamón crudo, mortadela, maní, aceitunas, pan casero y una bebida incluida. Pican cuatro personas y es lo que más sale porque la gente no quiere renegar cocinando", detalló.

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El asado, expectante por el fin de semana

En la vereda de enfrente, el panorama en las carnicerías de Santa Lucía y Capital se presenta un tanto más calmo, muy condicionado por los días y horarios en los que le toca debutar o presentarse al conjunto nacional.

"Mirá, la verdad que se vendió algo para el primer partido que fue el día martes, pero muy tranquilo; el del lunes posterior directamente no se notó nada", analizó el propietario de una conocida carnicería con sucursales en ambos departamentos.

El comerciante reconoció que el movimiento actual no se compara con el fervor de torneos anteriores: "El mundial pasado fue mucho más fuerte la venta, y eso que los horarios eran más complicados. Por ahora viene todo muy tranquilo", comparó. Sin embargo, las expectativas están puestas en la llegada del fin de semana. "Para este sábado que viene hay más ilusiones porque es sábado a la noche. Ahí sí hay muchos grupos de amigos que se van a juntar y ya me han encargado algunos asados, pero todavía no es una explosión", concluyó esperanzado en que el fuego sagrado de la parrilla se encienda con el correr de las instancias.

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