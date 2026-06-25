Cada partido de la Selección Argentina se vive en la provincia como un evento especial que invita a las reuniones familiares y los encuentros entre amigos. Sin embargo, a la hora de elegir el menú para acompañar los 90 minutos de juego, las preferencias de los sanjuaninos muestran una clara tendencia: la comodidad de la picada le va ganando la pulseada a la tradición del asado, que se mueve a un ritmo mucho más lento en este inicio de torneo.
Efecto Selección: las picadas salvan las ventas y el asado espera al sábado
Los comercios locales revelan cómo se mueven las ventas cada vez que juega la Scaloneta. Mientras las tablas listas ganan terreno por la comodidad, la carne para la parrilla espera un repunte clave de cara al fin de semana.