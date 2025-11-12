Después de que la historia de Dylan Ontivero, un pibe de 12 años con una empatía que desarma, conmoviera a toda la provincia, el Gobierno de San Juan salió a dar respuestas. Su amigo, Diego Román Sosa, atraviesa una dura batalla contra la leucemia, y el gesto del chico encendió una cadena de solidaridad que llegó hasta el Ministerio de Salud Pública.
Dylan movió a San Juan y el Estado respondió: la historia detrás de Diego
Tras la campaña solidaria de Dylan Ontivero, el Ministerio de Salud garantizó la medicación para su amigo, Diego, un niño con leucemia. La historia expuso una vez más la lentitud burocrática de las obras sociales.