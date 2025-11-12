Dylan movió a San Juan y el Estado respondió: la historia detrás de Diego

La movilización nació de Dylan, que decidió no quedarse mirando. Organizó una campaña para asistir a la familia de su amigo y logró que todo San Juan se sumara. No era la primera vez: ya había hecho una colecta anterior para ayudar a otro niño con problemas cardíacos. A los 12 años, entendió mejor que muchos adultos lo que significa ponerse en el lugar del otro.

Antes de que el Estado tomara cartas en el asunto, el Club Unión San Damián, donde juega Diego, había organizado un torneo de fútbol solidario llamado “Todos x Diego”. “Tuvo un golpe en un cumpleaños que despertó una enfermedad que ya estaba presente. Está internado y medicado, y su familia necesita apoyo para cubrir los tratamientos y adaptar su hogar”, había contado Cristian Romero, secretario del club.

Ese impulso comunitario fue clave para visibilizar el caso. El Ministerio de Salud Pública intervino después, asegurando la cobertura integral y la continuidad del tratamiento. Pero el episodio deja en claro algo que incomoda: en San Juan, como en todo el país, muchas veces son los vecinos los que deben mover montañas para que el Estado actúe.