Fingía ser una nena para engañar: quedó preso por corrupción de menores

El caso se inició tras una denuncia presentada el 30 de agosto en la UFI ANIVI, cuando los padres de dos chicos de unos 10 años advirtieron que sus hijos habían sido contactados por una supuesta nena en plataformas de videollamadas y redes sociales.

image

Con el paso de los días, los niños comenzaron a recibir mensajes y fotos íntimas de la supuesta menor, quien luego les pidió que ellos hicieran lo mismo. Al descubrir la situación, las familias realizaron la denuncia y comenzó la investigación coordinada entre la UFI ANIVI y la UFI Delitos Informáticos y Estafas.

A partir de los datos aportados por Google y las empresas tecnológicas, se determinó que el responsable era un hombre que residía en San Francisco, provincia de Córdoba, con antecedentes previos por tenencia de pornografía infantil, aunque esas causas habían prescrito.

La detención

La fiscal Andrea Insegna, de ANIVI, explicó que se solicitó un exhorto a la Justicia cordobesa y, con colaboración de la Policía de San Juan, se realizó un allanamiento el viernes 7 de octubre en una vivienda de la calle Misiones, en el barrio Chalet de San Francisco.

Allí se secuestraron un teléfono celular, una notebook y una CPU, todos de interés para la causa. El detenido fue trasladado a San Juan el domingo siguiente y este martes fue formalizada la investigación ante el juez de Garantías Matías Parrón, quien dispuso la prisión preventiva por cuatro meses y un plazo de un año para la investigación penal preparatoria.

Un delito en aumento

El fiscal coordinador de Delitos Informáticos, Pablo Martín, reveló que en San Juan los casos de grooming aumentaron más del 500% respecto al año pasado. “El crecimiento ha sido abismal: el año pasado tuvimos 9 causas, y en lo que va del año ya contamos con cerca de 60”, precisó.

Además, señaló que muchos casos de grooming derivan en corrupción de menores o abuso sexual, y que los agresores utilizan plataformas populares entre los chicos, como Free Fire, Roblox, TikTok y OmeTV.

Sobre este punto, Martín advirtió que Roblox fue prohibida en escuelas de CABA, Córdoba y Misiones por su uso indebido en casos similares. “El principal problema es que los adultos desconocemos estas situaciones, y por eso es muy difícil saber cómo proteger a nuestros chicos”, alertó.

Qué es el grooming

El grooming es una forma de acoso y abuso sexual en línea en la que un adulto contacta a un menor de edad mediante medios digitales para ganarse su confianza y obtener material íntimo o encuentros sexuales.

En Argentina, está tipificado en el artículo 131 del Código Penal, con penas de seis meses a cuatro años de prisión, y puede agravarse si se combina con otros delitos, como la corrupción de menores, que prevé penas de hasta 15 años.

Las autoridades recomiendan que los padres supervisen la actividad digital de sus hijos, hablen sobre los riesgos de Internet y denuncien cualquier situación sospechosa ante la línea 137 o en la Fiscalía de Ciberdelitos.