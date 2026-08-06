Sorpresiva llovizna en el Gran San Juan tras las llegada del viento Sur

Durante las primeras horas de la jornada se registraron lloviznas en Capital, Santa Lucía, Pocito y otras zonas aledañas, en un contexto de cielo mayormente cubierto y ambiente frío.

De acuerdo con el pronóstico, para el resto del jueves se espera la presencia de viento del sector sur, con ráfagas que podrían alcanzar entre 60 y 69 km/h, mientras que en algunos sectores podrían llegar a intensidades de entre 70 y 78 km/h.