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Sorpresiva llovizna en el Gran San Juan tras las llegada del viento Sur

Durante las primeras horas de la jornada se registraron lloviznas en Capital, Santa Lucía, Pocito y otras zonas aledañas, en un contexto de cielo mayormente cubierto y ambiente frío.

Las lloviznas sorprendieron este jueves a los vecinos del Gran San Juan, ya que el fenómeno no estaba previsto en el pronóstico meteorológico. Sin embargo, el marcado descenso de la temperatura favoreció la presencia de precipitaciones débiles en distintos puntos del área metropolitana.

Durante las primeras horas de la jornada se registraron lloviznas en Capital, Santa Lucía, Pocito y otras zonas aledañas, en un contexto de cielo mayormente cubierto y ambiente frío.

De acuerdo con el pronóstico, para el resto del jueves se espera la presencia de viento del sector sur, con ráfagas que podrían alcanzar entre 60 y 69 km/h, mientras que en algunos sectores podrían llegar a intensidades de entre 70 y 78 km/h.

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Además, se prevé que la jornada continúe con abundante nubosidad, por lo que no se descarta que las condiciones de inestabilidad se mantengan durante el día.

El inesperado cambio en las condiciones del tiempo marcó el inicio de una jornada plenamente invernal en San Juan, con bajas temperaturas, cielo gris y viento que reforzará la sensación de frío.

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