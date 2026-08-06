Las lloviznas sorprendieron este jueves a los vecinos del Gran San Juan, ya que el fenómeno no estaba previsto en el pronóstico meteorológico. Sin embargo, el marcado descenso de la temperatura favoreció la presencia de precipitaciones débiles en distintos puntos del área metropolitana.
Sorpresiva llovizna en el Gran San Juan tras las llegada del viento Sur
Durante las primeras horas de la jornada se registraron lloviznas en Capital, Santa Lucía, Pocito y otras zonas aledañas, en un contexto de cielo mayormente cubierto y ambiente frío.