Vialidad Nacional emitió el parte oficial de transitabilidad para este jueves en San Juan. Todas las rutas nacionales de la provincia se encuentran transitables, aunque desde el organismo solicitaron circular con precaución debido al despliegue de personal y equipos que realizan tareas de mantenimiento e inspección.
Rutas nacionales en San Juan: cuáles son los tramos afectados por hielo y niebla
Vialidad Nacional informó que toda la red vial de la provincia está transitable con precaución. Hay tareas de mantenimiento e inspección en los corredores.