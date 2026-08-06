"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > San Juan

Rutas nacionales en San Juan: cuáles son los tramos afectados por hielo y niebla

Vialidad Nacional informó que toda la red vial de la provincia está transitable con precaución. Hay tareas de mantenimiento e inspección en los corredores.

Vialidad Nacional emitió el parte oficial de transitabilidad para este jueves en San Juan. Todas las rutas nacionales de la provincia se encuentran transitables, aunque desde el organismo solicitaron circular con precaución debido al despliegue de personal y equipos que realizan tareas de mantenimiento e inspección.

Durante las primeras horas del día, algunos tramos presentan riesgo de calzada congelada y bancos de niebla aislados que tenderán a disiparse con el correr de las horas. Las zonas que exigen mayor cuidado son:

  • Ruta Nacional 149: tramos de Calingasta e Iglesia.

  • Ruta Nacional 40 Norte: tramo San Juan - Jáchal y tramo Huaco - Límite con La Rioja.

  • Ruta Nacional 150: tramos Jáchal - Rodeo y Jáchal - Ischigualasto.

  • Ruta Nacional 141: conexión San Juan - La Rioja (posibles bancos de niebla).

Por su parte, se pide mantener la precaución en la Ruta Nacional 40 Sur (San Juan - Mendoza), la Ruta Nacional 20 (San Juan - San Luis), la Ruta Nacional 153 (Pedernal - Los Berros) y en la Ruta Nacional A014 (Avenida de Circunvalación).

Te puede interesar...

Temas

Te puede interesar