Rutas nacionales en San Juan: cuáles son los tramos afectados por hielo y niebla

Durante las primeras horas del día, algunos tramos presentan riesgo de calzada congelada y bancos de niebla aislados que tenderán a disiparse con el correr de las horas. Las zonas que exigen mayor cuidado son:

Ruta Nacional 149: tramos de Calingasta e Iglesia.

Ruta Nacional 40 Norte: tramo San Juan - Jáchal y tramo Huaco - Límite con La Rioja.

Ruta Nacional 150: tramos Jáchal - Rodeo y Jáchal - Ischigualasto.

Ruta Nacional 141: conexión San Juan - La Rioja (posibles bancos de niebla).

Por su parte, se pide mantener la precaución en la Ruta Nacional 40 Sur (San Juan - Mendoza), la Ruta Nacional 20 (San Juan - San Luis), la Ruta Nacional 153 (Pedernal - Los Berros) y en la Ruta Nacional A014 (Avenida de Circunvalación).