San Juan es la primera provincia en comprar un anticuerpo clave contra la bronquiolitis

La medida, impulsada por el Ministerio de Salud local, apunta a ampliar la cobertura para aquellos menores que no cuentan con obra social y presentan condiciones de salud de alta vulnerabilidad. Para cumplir con este objetivo, la provincia compró más de 200 dosis de este insumo de alto costo.

A diferencia de las vacunas tradicionales, el Nirsevimab proporciona defensas de manera directa y ofrece una protección prácticamente inmediata, actuando dentro de las primeras 24 horas posteriores a su aplicación. Además, una sola dosis brinda cobertura para toda la temporada de invierno, y estudios internacionales demuestran que puede prevenir hasta ocho de cada diez hospitalizaciones por cuadros graves de VSR, lo que aliviará la ocupación de camas críticas en las terapias intensivas pediátricas.