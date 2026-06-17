En una estrategia sanitaria inédita a nivel nacional, la provincia de San Juan se convirtió en la primera del país en adquirir con fondos propios el anticuerpo monoclonal Nirsevimab. Esta herramienta de última generación está destinada a proteger a bebés y niños con factores de riesgo frente al Virus Sincicial Respiratorio (VSR), el principal causante de la bronquiolitis y la neumonía durante la época invernal.
San Juan es la primera provincia en comprar un anticuerpo clave contra la bronquiolitis
Con fondos propios, el Ministerio de Salud adquirió más de 200 dosis de Nirsevimab para proteger a bebés y niños de riesgo sin obra social frente al Virus Sincicial Respiratorio.