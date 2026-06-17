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San Juan es la primera provincia en comprar un anticuerpo clave contra la bronquiolitis

Con fondos propios, el Ministerio de Salud adquirió más de 200 dosis de Nirsevimab para proteger a bebés y niños de riesgo sin obra social frente al Virus Sincicial Respiratorio.

En una estrategia sanitaria inédita a nivel nacional, la provincia de San Juan se convirtió en la primera del país en adquirir con fondos propios el anticuerpo monoclonal Nirsevimab. Esta herramienta de última generación está destinada a proteger a bebés y niños con factores de riesgo frente al Virus Sincicial Respiratorio (VSR), el principal causante de la bronquiolitis y la neumonía durante la época invernal.

La medida, impulsada por el Ministerio de Salud local, apunta a ampliar la cobertura para aquellos menores que no cuentan con obra social y presentan condiciones de salud de alta vulnerabilidad. Para cumplir con este objetivo, la provincia compró más de 200 dosis de este insumo de alto costo.

A diferencia de las vacunas tradicionales, el Nirsevimab proporciona defensas de manera directa y ofrece una protección prácticamente inmediata, actuando dentro de las primeras 24 horas posteriores a su aplicación. Además, una sola dosis brinda cobertura para toda la temporada de invierno, y estudios internacionales demuestran que puede prevenir hasta ocho de cada diez hospitalizaciones por cuadros graves de VSR, lo que aliviará la ocupación de camas críticas en las terapias intensivas pediátricas.

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La campaña está dirigida específicamente a bebés prematuros con bajo peso y a niños menores de dos años con patologías de riesgo, tales como cardiopatías congénitas, enfermedades pulmonares crónicas, síndrome de Down, fibrosis quística, enfermedades neuromusculares e inmunodeficiencias severas. Actualmente, las autoridades tienen un padrón de más de 150 pacientes que cumplen con estos criterios para recibir el tratamiento de forma gratuita.

Para garantizar la accesibilidad y evitar traslados innecesarios, las dosis ya fueron distribuidas en los centros de salud de los distintos departamentos según la ubicación de los pacientes. Los equipos sanitarios se están encargando de contactar y citar directamente a las familias, con la meta de que toda la población objetivo esté inmunizada antes de agosto, el período de menor temperatura y mayor circulación viral.

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